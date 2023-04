„Klartext“ am 26.4. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Sonst fährt das System an die Wand“

„Sonst fährt das System an die Wand“: Das passiert laut Gesundheitsminister Johannes Rauch, wenn es im Gesundheitswesen zu keinen Reformen kommt. Aktuell häufen sich wieder Berichte über gesperrte Betten, überlaufene Arztordinationen und Ambulanzen, verschobene Operationen. Im Pflegebereich fehlt entweder das Personal oder es ist erschöpft. Auch drei Coronajahre haben Spuren hinterlassen. Beim Kassenarzt wartet man mitunter monatelang auf einen Termin, dafür gibt es immer mehr Wahlärzte und Wahlärztinnen, deren Kosten die Kasse nur zu einem (kleinen) Teil übernimmt. Reformen also, aber daran scheitert die Politik seit langem. Am Geld mangelt es nicht, aber mit Bund, Ländern, Krankenkassen, um nur die wichtigsten zu nennen, mischen zu viele Akteure mit und verfolgen ihre Interessen. Nicht immer zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Eine Chance für Veränderungen bietet der gerade verhandelte Finanzausgleich – wird sie diesmal genützt? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Gesundheitsminister Johannes Rauch (Die Grünen), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Karoline Riedler vom Gesundheits- und Krankenpflegeverband, die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft PatientInnen- und Pflegeanwaltschaften Michaela Wlattnig und Bernhard Wurzer, Generaldirektor der österreichischen Gesundheitskasse.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 26. April im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

