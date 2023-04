Bestellung von zwei neuen Abteilungsleiterinnen in der Stadt Wien

Theodora Manolakos übernimmt die MA 17, Susanna Erker die MA 20

Wien (OTS) - Mit Montag, 24. April 2023, wurden in der Stadt Wien zwei neue Abteilungsleiterinnen bestellt: Theodora Manolakos ist die neue Leiterin der MA 17 – Integration und Diversität, Susanna Erker übernimmt die MA 20 – Energieplanung. Die entsprechenden Dekrete übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr, Personal- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und dem Vorsitzenden der younion_Die Daseinsgewerkschaft, Zweiter Landtagspräsident Christian Meidlinger. Die Abteilungsleitungen wurden aufgrund Pensionsantritt (MA 17) bzw. nach dem Wechsel in eine Bundesgeschäftsführungsfunktion (MA 20) ausgeschrieben.

Magistratsabteilung 17 - Integration und Diversität

Theodora Manolakos folgt in der Funktion als Abteilungsleiterin Ursula Struppe nach, die mit Ende März in Pension gegangen ist. Die studierte Politologin und Ethnologin war nach dem Studium unter anderem beim Institut für Stadtplanung und Strukturpolitik in Berlin und beim Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien tätig, ebenso beim Verein Zeit!Raum. 2008 trat sie in den Dienst der Stadt Wien ein, zuerst in der MA 17 als Referentin im Bereich Grundlagen. Von 2018 – 2020 arbeitete sie im Wiener Gesundheitsverbund in der Generaldirektion und war dort für die strategische Koordination und Projektleitung für Gender- und Diversitätsmanagement zuständig. Im Jänner 2021 erfolgte der Wechsel in das Büro der Geschäftsgruppe „Bildung, Jugend, Integration und Transparenz“ als Referentin für Integration, Diversität, Einwanderung und Menschenrechte. Mit 24. April 2023 übernimmt sie nun die Leitung der MA 17.

Die MA 17 ist für die Erarbeitung von Grundlagen für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Wiener Integrations- und Diversitätspolitik zuständig und bietet dafür Information und Unterstützung für Dienststellen sowie mit Zuwanderung befassten Organisationen mit dem Ziel einer Stärkung der interkulturellen Kompetenz bei der Aufgabenerfüllung an. Sie spielt eine zentrale Rolle bei integrations- und diversitätsrelevanten Modellprojekten und Maßnahmen der Stadt Wien, entwickelt und führt dazu auch niederlassungsbegleitende Maßnahmen und Projekte für neu aus dem Ausland Zugewanderte durch, gerade Spracherwerb und Bildung stehen dabei im Fokus. Sie steht dazu in engem Austausch und Kooperation mit internen und externen Partner*innen, beobachtet und wirkt an integrationsspezifischen Entwicklungen und Projekten anderer Bundesländer, des Bundes auf europäischer und internationaler Ebene mit.

Magistratsabteilung 20 - Energieplanung

Nach dem Wechsel des bisherigen Abteilungsleiters Bernd Vogl zum Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds übernimmt die bisherige Referatsleiterin Susanna Erker die MA 20. Die gebürtige Wienerin absolvierte die Masterstudien „Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur“ und „Umwelt- und Bioressourcenmanagement“ an der Universität für Bodenkultur. Nach einem Verwaltungspraktikum im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Jahr 2010 wechselte sie 2011 auf die Universität für Bodenkultur, wo sie zuerst am Institut für Produktionswirtschaft und Logistik und dann am Institut für Raumplanung, Umweltplanung & Bodenordnung tätig war. 2017 schloss sie ihr Doktoratsstudium ab, 2019 startete sie ihre Laufbahn in der Stadt Wien bei der MA 20 als Referentin im Referat „Erneuerbare Energie und Energieraumplanung“, dessen Leitung sie seit September 2021 innehatte. Nunmehr übernimmt sie die Leitung der gesamten MA 20.

Am Weg zur CO2-neutralen Stadt nimmt die MA 20 in der Stadt Wien eine zentrale Rolle ein: Sie ist für die Erarbeitung und Begleitung von stadtweiten Energiestrategien und -programmen (z.B. Wiener Wärme-Kälte 2040, Städtisches Energieeffizienzprogramm 2030, energierelevante Maßnahmen des Wiener Klimafahrplans) sowie innovativer Instrumente zur Erreichung der Energieziele zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr die Koordination und Weiterentwicklung der städtischen Energieraumplanung und die Forcierung der Energieeffizienz und erneuerbarer Energieträger in Wien. Die MA 20 fungiert als Geschäftsstelle für das Wiener Klimateam, ist zentral in die Koordination der Wiener Sonnenstrom-Offensive eingebunden und verwaltet den Fonds des Landes Wien zur Förderung der Erzeugung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern und von Energieeffizienzmaßnahmen und -programmen. Ebenso in ihren Aufgabenbereich fällt das Controlling in Hinblick auf die Erreichung der energierelevanten Ziele, die Aufbereitung und Veröffentlichung von Energiedaten, die Initiierung und Begleitung von innovativen Projekten im Bereich neuer Energietechnologien und der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, die Durchführung von energietechnischen und -wirtschaftlichen Begutachtungen im Rahmen von Behördenverfahren sowie die Bewusstseinsbildung im Energiebereich. (Schluss)

