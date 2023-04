AVISO: Tanner und Raab bei Pressegespräch in Maria-Theresien-Kaserne anlässlich des Girls‘ Day 2023

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 26. April 2023, werden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Susanne Raab, für ein Pressegespräch anlässlich des Girls‘ Day in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien sein.

Am 27. April 2023 haben die Besucherinnen die Möglichkeit sich über die Aufgaben, Ausbildung und Karriere beim Bundesheer zu informieren. In mehreren Kasernen, darunter auch in der Maria-Theresien-Kaserne, wird einiges geboten. In Wien wartet ein Schützenpanzer Ulan, ein Hubschrauber OH58 Kiowa und vieles mehr.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 26. April 2023, 10:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at verpflichtend.

Ablauf:

13:00 Uhr Beginn der Veranstaltung

Pressegespräch

Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten

14:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 12:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.

