Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Schuberts anderer Unvollendeter“ in Baden bis zu „Solo Vibes“ in Kritzendorf

St.Pölten (OTS) - Morgen, Dienstag, 25. April, spielt die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden erstmals in Österreich die von Richard Dünser vollendete Symphonie in E-Dur von Franz Schubert. Neben „Schuberts anderer Unvollendeter“ stehen dabei auch Robert Schumanns Violinkonzert in d-moll mit Benjamin Schmid sowie Ludwig van Beethovens „Leonoren“-Ouvertüre Nr. 3 auf dem Programm. Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at; nähere Informationen unter www.beethovenphilharmonie.at.

Am Mittwoch, 26. April, verschmelzen Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten Gypsy-Swing, Tango, Volksmusik und Balkan-Klänge. Am Samstag, 29. April, können sich hier dann ab 15 Uhr die kleinsten Besucher beim Jeunesse-Programm „Triolino“ auf eine musikalische Entdeckungsreise begeben. Im Cinema Paradiso Baden wird das Konzert von Diknu Schneeberger und dem Christian Bakanic Quartett am Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr wiederholt. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Als letzten musikalischen Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe präsentiert die „Ybbsiade“ am Donnerstag, 27. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Ybbs „Kratz’n, wenn’s juckt“ mit der Quetschwork-Family. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Das musikalische Erbe von Charlie Parker, Wes Montgomery, Herbie Hancock, Stevie Wonder u. a. tritt das Jazzlab Quartett - Sascha Otto, Andreas Tröster, Sylvain Deslandes und Walter Maderner – am Donnerstag, 27. April, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden an. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Unter dem Motto „Heimat bist du fremder Töne“ entwirft das Ensemble MUKpercUssionWIEN am Donnerstag, 27. April, ab 19 Uhr im Haus der Musik in Grafenwörth ein musikethnologisches Kaleidoskop von asiatischen Anklängen über den Tango bis hin zum österreichischen Marsch. Einen weiteren Termin gibt es am Freitag, 28. April, ab 19 Uhr im Dorfzentrum Prottes. Nähere Informationen und Karten für Grafenwörth unter 02735-2445-20, e-mail manfred-denk @ denk.co.at und www.grafenwoerth.at bzw. für Prottes unter 0664/1642398 und www.prottes.gv.at.

Am Donnerstag, 27. April, lassen das Herbert Pixner Projekt und die NÖ Tonkünstler unter Lorenz C. Aichner im Festspielhaus St. Pölten alpine Volksmusik und klassische Symphonik verschmelzen. Am Samstag, 29. April, gibt dann Tori Amos im Zuge ihrer „Ocean to Ocean Tour 2023“ im Festspielhaus ihr einziges Österreich-Konzert, Support kommt von der norwegischen Singer-Songwriterin Skaar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Anlässlich des Internationalen Jazztages zeigen am Donnerstag, 27. April, ab 19.30 Uhr im Salzstadl in Krems/Stein Kremser Musikschüler und -schülerinnen ihr Können. Tags darauf, am Freitag, 28. April, stehen dann ab 20 Uhr die Lehrenden auf der Bühne. Nähere Informationen bei der Musikschule Krems unter 02732/801365, e-mail musikschule @ krems.gv.at und www.krems.at/musikschule.

Veranstaltet von ent, einem Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum, sind am Freitag, 28. April, im Rahmen der „Kontrast“-Konzertreihe ab 20 Uhr in den ent-Räumlichkeiten in Stadt Haag Lan Rex (aka Lens Kühleitner) mit Popsongs inklusive Techno- und Dark-Wave-Elementen sowie ƒ!№ (Felix Vierlinger) mit experimentellen Modulationen von Frequenzen zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9236918 und www.verein-ent.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. April, macht Melissa Naschenweng im Zuge ihrer „Bergbauern-Tour 2023" Station im VAZ St. Pölten. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/714 00, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 28. April, spielt auch ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach die Ashantee Foundation mit Dudelsack, Drehleier, Percussion, Bass u. a. auf. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Haus der Regionen in Krems/Stein bringen die jungen Musikanten des Hecki Trios aus der Steiermark und aus Kärnten am Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr ihre neu interpretierten Volksmusikweisen zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Im Stadttheater der Bühne Baden steht am Freitag, 28., und Samstag, 29. April, jeweils ab 19.30 Uhr die Operette „Drei Walzer“ von Paul Knepler und Armin Robinson (Musik: Oscar Straus, Gesangstexte: Robert Gilbert) in konzertanten Aufführungen auf dem Spielplan; es spielt das Orchester der Bühne Baden unter Michael Zehetner. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten spielen am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr 5/8erl in Ehr’n und das Jazzorchester Vorarlberg gemeinsam unter dem Titel „Im Auge des Schmetterlings“ auf. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ihr Debütalbum „Crux" präsentiert das Full Crimp Traditional Jazz Trio re:imagined mit Florian Reider, Silas Isenmann und Lukas Florian am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Kolomanisaal von Stift Melk gibt das Vokalensemble Chameleons am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Sozialprojektes „Auro-Danubia“ mit Klassikern aus dem Jubiläumskonzert „Chameleons Symphonic Rock" und neuen Stücken. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk wiederum tritt am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr der Organist Raphael Wressnig mit seiner Soul Gift Band auf; Special Guest ist die US-amerikanische Sängerin Rachelle Jeanty. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

„Rock.Paper.Scissors – The 1st Experience“ nennt sich ein Konzert am Samstag, 29. April, im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha, wo ab 19 Uhr ein bunter Genre- und Stilmix zwischen Rock, Pop und Folk auf dem Programm steht. Karten unter e-mail seidl-keller @ kabsi.at; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Vollständig im Zeichen der Mundart steht das Konzert „Amoi ois“ von Sabine Stieger, der ehemaligen Frontfrau der Global Kryner, samt Band am Samstag, 29. April, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

„La Passione …wie im Himmel also auch auf Erden“ am Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Tulln umfasst u. a. die „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel und das „Miserere“ von Gregorio Allegri. Gestaltet wird der Abend von Pro Brass und der Wiener Singakademie unter der Leitung von Heinz Ferlesch mit 50 Chorsängerinnen sowie 14 Blechbläsern und Perkussionisten. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1106142, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Volksmusik-Protagonisten wie Hausverstond und die Vorstadtgeiger sind beim „Wieder aufhOHRchen“ in St. Valentin zu hören: Am Sonntag, 30. April, gibt es dabei ab 20 Uhr Wirtshausmusik im Geschichtlichen Museum, im Valentinum, im Gasthof Pillgrab, im Hotel Rogl und im Gasthof Wallner. Am Montag, 1. Mai, folgt ab 11 Uhr das von der Stadtkapelle St. Valentin musikalisch begleitete Maibaumaufstellen am Hauptplatz mit anschließendem Bandltanz der Landjugend St. Valentin. Nähere Informationen unter 0664/4248490, Franz Huber, e-mail vtg.valentin @ aon.at und www.sanktvalentin.at bzw. www.volkskulturnoe.at.

Schließlich interpretiert Tobias Meissl am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr im Weinbauverein Kritzendorf in seinem Programm „Solo Vibes“ improvisatorisch Eigenkompositionen sowie Jazzstandards in verschiedensten Stilen, verbunden durch freie Geräusch- und Klangstudien. Nähere Informationen und Karten beim Club Epicur unter 0664/7823252, e-mail club.epicur @ aon.at und www.cafe-epicur.com.

