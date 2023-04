Verantwortungslose Politik abgewählt: Frauenhäuser in Hallein und Salzburg wieder öffnen!

Nach dem Ausscheiden von NEOS aus dem Landtag fordert der Verein AÖF die sofortige Wiedereröffnung der Frauenhäuser Hallein und Salzburg

Wien/Salzburg (OTS) - Auf Betreiben der damaligen NEOS-Landesrätin Andrea Klambauer wurde das Frauenhaus Hallein Ende Juni 2021 geschlossen und damit 8 Frauenhausplätze und 12 Kinderschutzplätze in der Stadt Hallein, der zweitgrößten Stadt im Bundesland Salzburg, abgeschafft. Auch das Frauenhaus Salzburg wurde damals zwei Organisationen übergeben, die keine Expertise im Gewalt- und Opferschutz hatten.

Gestern wurde diese verantwortungslose Politik, die eine Verschlechterung der Situation für gewaltbetroffene Frauen und Kinder in Salzburg bedeutete, abgewählt – Andrea Klambauer und die NEOS müssen den Landtag verlassen. Im Zuge dessen fordert der Verein AÖF die sofortige Wiedereröffnung des Frauenhauses Hallein sowie des Frauenhauses Salzburg. Wir fordern, dass hier Qualitätsstandards und Grundprinzipien der Frauenhäuser und des Opferschutzes nicht länger ignoriert werden.

Durch die von Corona verursachte Krise hatten Gewalttaten gegen Frauen und Kinder innerhalb der Familie nachweislich zugenommen. Und auch angesichts der vielen Femizide war es vollkommen fahrlässig, die dringend benötigten Frauenhausplätze in Salzburg zu streichen. Wir erwarten uns von der neuen Salzburger Landesregierung rasch zu handeln und Fehlentscheidungen zu korrigieren, das Experiment mit in der Frauenhausarbeit unerfahrenen Organisationen auf Kosten der gewaltbetroffenen Frauen und Kinder zu beenden und wieder Frauenhausmitarbeiterinnen mit langjähriger Erfahrung und Expertise in Gewaltschutz und Gewaltprävention zu vertrauen. Während andere Bundesländer wie Oberösterreich und Wien Frauenhausplätze ausbauen, hat Salzburg fast keine Plätze mehr und ist weit entfernt von der Erfüllung der Istanbul-Konvention.

