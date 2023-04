IDSA: Gründungskonvent schafft Basis für ersten Bauabschnitt des IDSA

Ars Electronica und IDSA planen partnerschaftliche Zusammenarbeit

Linz/Wien (OTS) - Aufgrund der raschen Nachnominierung von Dr. Wolfgang Steiner durch das Land Oberösterreich, konnte der Gründungskonvent des IDSA vergangenen Freitag wesentliche Entscheidungen zur Errichtung der neuen Universität treffen. Claudia von der Linden, Vorsitzende des Gründungskonvents: „Nach gründlicher Vorbereitung haben wir mit JKU, BMBWF und BIG die Basis geschaffen, damit ein internationaler Architekturwettbewerb noch vor dem Sommer starten kann.“ Um aktuell die Präsenz des IDSA vor Ort zu gewährleisten, wird die Geschäftsstelle des IDSA in den kommenden Wochen in Linz eröffnet. Ein weiterer Fokus der Arbeit wird auf das Programm für das WS 23/24 gesetzt. Ars Electronica und das IDSA planen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Eine dementsprechende Vereinbarung zur Konzeptentwicklung für die Startphase des IDSA wurde unterschrieben.

Versachlichung der Debatte und effizientes Arbeiten

Der wieder vollständige IDSA-Gründungskonvent kann seine Arbeit nun fortsetzen. Von der Linden: „Wir wollen in den kommenden Monaten sachorientiert an der Entwicklung der Universität weiterarbeiten. Viele Störmanöver haben diese Arbeit in jüngster Vergangenheit blockiert. Damit muss im Sinne des Projektes nun Schluss sein.“

