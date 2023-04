BERTSCHfoodtec übernimmt italienisches Partnerunternehmen Giacomazzi Food Tech

Nach 25 Jahren Zusammenarbeit besiegelte das österreichische Traditionsunternehmen BERTSCHfoodtec am 7. April die Übernahme von Giacomazzi Food Tech als 100%iges Tochterunternehmen.

Bludenz/Mailand (OTS) - Im Fokus der strategischen Übernahme steht die verstärkte Marktpräsenz und Marktdurchdringung in Italien. Gleichzeitig sollen die Kernmärkte von BERTSCHfoodtec in Europa von dem Know-how-Zuwachs profitieren, die Produkte und Lösungen erweitert sowie gemeinsam neue Märkte angegangen werden. Unter dem Dach der etablierten BERTSCHfoodtec werden Synergien genutzt, Strukturen übernommen, Prozesse abgeglichen und es wird weiterhin voneinander gelernt. Die Kompetenzen von BERTSCHfoodtec im Anlagenbau und im Maschinenbau für Halbhart- und Hartkäse werden ideal durch das Giacomazzi Know-how im Bereich Pasta-Filata mit Anlagen für die Entmolkung und Nachsäuerung des Käsebruchs für Pizzakäse und Mozzarella sowie für die Kühlung und Salzung der geformten Käse ergänzt. Neben einem Büro in Carpi (Modena) gehört ab sofort auch eine weitere Produktionsstätte in Parma zu den internationalen Standorten von BERTSCHfoodtec.

Giacomazzi Food Tech wird unter der Führung von Mauro Giacomazzi weiterhin mit eigener Firmierung am Markt auftreten. „Wir sind stolz darauf, nun ein Teil von BERTSCHfoodtec zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam neue Ziele zu erreichen. Diese Übernahme ist ein großer Schritt für uns. Wir sind bereit, mit BERTSCHfoodtec zu wachsen und erfolgreich zu sein”, so Giacomazzi.

Hubert Bertsch jun., Geschäftsführer von BERTSCHfoodtec für die Bereiche Technik und Produktion, ergänzt: „Es ist uns eine Freude, Giacomazzi Food Tech in unsere Gruppe aufzunehmen. Wir bauen intensiv auf unserer bisherigen Zusammenarbeit auf und nutzen die verbindenden Stärken, um unseren Kunden hochwertige Produktionslinien zu liefern und Innovationen voranzutreiben.“

Für beide Parteien ist es nicht nur eine strategische, sondern auch eine emotionale Partnerschaft. BERTSCHfoodtec und Giacomazzi Food Tech sind Familienunternehmen mit starker Innovationskraft, großem Qualitätsbewusstsein und gezielter Kundenorientierung. Durch das Teilen von Erfahrungen und das Realisieren gemeinsamer Projekte sind beide Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren stärker geworden und möchten mit der rechtlichen Zusammenlegung die relevanten Märkte noch zielorientierter angehen.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam unser Geschäft ausbauen und unsere Kunden noch besser bedienen werden. Wir sind voller Tatendrang, die Zukunft der Milchindustrie maßgeblich zu gestalten und unsere Position als führender Anbieter von Käserei- und Molkereianlagen zu festigen.“, so Christoph Hueber abschließend, der als Geschäftsführer von BERTSCHfoodtec für den Vertrieb und die Projektabwicklung verantwortlich ist.

Bertsch News bertsch.at

Rückfragen & Kontakt:

Bertsch Foodtec GmbH

Claudia Bertsch

+43 5552 6135 594

claudia.bertsch @ bertsch.at

www.bertsch.at