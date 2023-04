Raus aus dem Asphalt: Aus Geister-Ausfahrt Simmering wird Tangentenpark an der Ostbahn

Ehemalige A23-Ausfahrt wird zum 60.000 m2 großen Freizeitparadies für Sport und Erholung im Grünen – Neue Radweg- und Grünverbindung

Wien (OTS) - Ein wahres „Happy End“ gibt es für die aus dem Verkehrsfunk wohl österreichweit bekannte „gesperrte Ausfahrt Simmering“: Nach dem Abriss der niemals in Betrieb genommenen Abfahrt der A23 in Wien Favoriten durch die ASFINAG errichtet die Stadt Wien auf rund 60.000 m2 einen begrünten und belebten Landschaftspark mit öffentlichen Grün- und Freiräumen, Sportangeboten, Wasserflächen sowie Fuß- und Radwegen. Die ASFINAG hat die Abfahrt zwischen 2020-2022 abgebaut, die Stadt Wien pachtet die Flächen und startet mit der Gestaltung des künftigen Tangentenparks an der Ostbahn im Juni 2023. Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

„Mit dem Projekt gelingt uns ein echtes Paradebeispiel unserer „Raus aus dem Asphalt“-Strategie. Anstatt einer betonierten, unbenutzten Autobahn-Abfahrt wird es künftig einen blühenden Landschaftspark mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten geben“, so Planungsstadträtin Ulli Sima und führt aus: „Zugleich schaffen wir auch eine echte Grünschneise auf über 3 Kilometer vom Helmut-Zilk-Park über das Stadtentwicklungsgebiet Kempelenpark bis hin zu den Großgrünräumen im Südraum von Favoriten wie Laaer Wald und Löwygrube. Neue Fuß- und Radwege verbessern auch die Vernetzung der angrenzenden Wohngebiete. Wo bislang eine Betonabfahrt und Lagerplatz der ASFINAG war kommt mit dem neuen Tangentenpark an der Ostbahn ein absolutes Freizeit- und Klimaparadies“, freut sich Sima auf das einzigartige Projekt. Sie hat die Pläne heute mit den Bezirksvorstehern aus Favoriten und Simmering, Marcus Franz und Thomas Steinhart präsentiert.

Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Der Landschaftspark bringt Favoriten mehr Grünräume, kühlende Wasserflächen und ein umfassendes neues Sport- und Freizeitangebot. Von einer Pumptrack für Radfahrer über eine Calisthenics-Anlage bis hin zur Möglichkeit von Ballsportarten und einem Boule-Bereich für die Älteren, schafft der Park viel Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner direkt vor ihrer Haustüre. Ein Abenteuerspielplatz für die Kleinsten, eine neue Hundezone sowie ein gastronomischer Kiosk als sozialer Treffpunkt runden das Angebot ab.“

„Es freut mich sehr, dass der neue Tangentenpark nicht nur den Favoritner*innen, sondern auch den Einwohner*innen aus dem 11. Bezirk, zugutekommt. Mit der Errichtung des Parks werden die angrenzenden Grätzel miteinander verknüpft und die Fahrradroute, welcher ebenfalls an Simmering angrenzt, verbessert. Simmering lebt Sport und Freizeit – künftig auch über die Bezirksgrenzen hinaus!“, so Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Schneise für umweltfreundliche Mobilität

Gut ausgebaute, beleuchtete Rad- und Fußwegverbindungen führen künftig durch das aufgewertete Gelände. Damit werden die angrenzenden Wohngebiete miteinander verknüpft und auch die Fahrradroute zwischen Innerfavoriten, dem Hauptbahnhof und dem Südraum von Favoriten sowie dem angrenzenden 11. Bezirk entscheidend verbessert.

Breites Sport- und Freizeitangebot auch unter der Tangente

Im Fokus der Planung stehen auch Spiel- und Sportmöglichkeiten insbesondere für Jugendliche. Sowohl Ball- und Rollsportangebote als auch punktuelle Aktivitätsangebote laden zur vielfältigen Betätigung im Freien ein: Geplant sind ein Pumptrack, ein Fußball- und Basketballplatz, Tischtennis, Bouleplatz sowie ein Calisthenics-Bereich. Auf dem großzügigen Areal entsteht auch ein Abenteuerspielplatz mit Seilbahn und Klettergerüsten, die besonders für jüngere Kinder wichtige Anreize bieten. Einzelne Aktivpunkte sind in den Waldflächen vorgesehen. Teile des Spiel- und Sportbereichs befinden sich im witterungsgeschützten Raum unter der Tangente und können so auch bei Schlechtwetter gut genutzt werden.

Ein Kiosk mit gastronomischem Angebot soll als kommunikativer Treffpunkt und Verteiler am Schnittpunkt der Wege fungieren. Eine Veranstaltungsfläche mit Freiluftkino-Möglichkeit ist vorgesehen. Hundebesitzer*innen können sich auf eine neue Hundezone freuen.

Cooling Elemente

Um die abkühlende Wirkung von Wasserflächen zu nutzen und den Urban Heat Island Effekt in diesem Bereich zu reduzieren, ist ein Teich sowie ein Fontänen-Spielplatz mitgeplant. Durch den Teich können wertvolle Biotope entstehen. Die Wasserpromenade bietet Platz zum Flanieren und Picknicken.

Mehr Wald für die Stadt

Neben der so wichtigen Grünverbindung zwischen Innerfavoriten und dem neuen Landschaftspark sind auch die Waldflächen ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz: Zusätzlich zum Erhalt bestehender Waldflächen werden weitere Flächen großzügig begrünt und aufgeforstet, um die Waldstücke am Areal räumlich zusammenzufassen.

Baumpflanzungen in Form von Hainen zwischen den Waldflächen und den Sportbereichen samt eingefügten Picknickplätzen, sind weitere Merkmale der zeitgemäßen Architektur im Landschaftspark. Von der ASFINAG wird eine Photovoltaik-Anlage auf der Fläche errichtet.

Der neue Landschaftspark ist auch ein Ergebnis des Stadtteilentwicklungskonzepts „Südraum Favoriten“, in dessen Rahmen einer der größten Bürger*innenbeteiligungsprozesse der vergangenen Jahre stattgefunden hat.

Geschichte zur gesperrten Ausfahrt Simmering

Die A23 Ausfahrt Simmering, auch bekannt als Knoten Arsenal wurde 1977 im Bereich der Quellenstraße errichtet und sollte die Südostautobahn A3 mit der Südosttangente verbinden. Sie wurde nie fertiggestellt und daher auch nicht in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich wurde über eine Aktivierung des Knotens für eine Bundesstraße (B225), die entlang der Ostbahn verlaufen sollte nachgedacht. Jedoch auch diese Pläne wurden nicht verfolgt. Der bereits errichtete Knoten wurde so lediglich als Auf- und Abfahrt für Einsatzfahrzeuge genutzt. Die komplexen Abbrucharbeiten der Rampen durch die ASFINAG konnten 2022 fertiggestellt werden.

