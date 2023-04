Theater, Kabarett, Buchpräsentationen und mehr

Von „Frederick die Maus“ bis „Wir haben alles, nur kein Geld“

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 26. April, spielt das Landestheater Niederösterreich für Kinder ab vier Jahren in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk „Frederick die Maus“ von Leo Lionni (Inszenierung:

Mia Constantine); Beginn ist um 14 und 16 Uhr. Am Freitag, 28. April, ist dann Zeit für „Zärtlichkeit"; der gleichnamige Kabarettabend von Christoph Fritz beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Mittwoch, 26. April, feiert auch im Rahmen der „Ybbsiade“ im Busterminal von Ybbs „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon, die diesjährige Produktion des Lastkrafttheaters, Niederösterreich-Premiere (Regie: Nicole Fendesack). Beginn ist um 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei (Zählkarten unter www.ybbsiade.at). Mit „Anabohlika“ von Dr. Bohl am Freitag, 28. April, und der Niederösterreich-Premiere von Gery Seidls neuem Programm „Beziehungsweise“ am Samstag, 29. April, biegt die „Ybbsiade“ dann für heuer in die Zielgerade; Beginn in der Stadthalle Ybbs ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten für „Anabohlika“ und „Beziehungsweise“ unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Nächste Station des Lastkrafttheaters mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack ist am Freitag, 28. April, die direkt an der Wagramkante in Königsbrunn am Wagram stehende Freilichtbühne Wagramfenster; Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Ebenfalls am Freitag, 28. April, präsentiert Gernot Kulis „Hold the Line“, sein „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy”, ab 20 Uhr in der Kulturhalle Reisenberg. Nähere Informationen und Karten bei der Tickethotline 0664/3352646 und unter www.kulturhalle-reisenberg.at.

Kabarett gibt es am Freitag, 28. April, auch im Danubium Tulln, wo ab 19.30 Uhr Dirk Stermann mit „Zusammenbraut" zu Gast ist. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/68909, www.danubium.at und www.tullnkultur.at.

Ein weiteres Kabarett-Highlight am Freitag, 28. April, bietet die Bühne im Hof in St. Pölten, wo Lukas Resetarits ab 19.30 Uhr sein 29. Programm, „Über Leben“, spielt. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Das Cinema Paradiso St. Pölten wiederum lädt am Freitag, 28. April, ab 22 Uhr zu St. Pöltens erstem Drag-Abend unter dem Motto „Party Meets Performance“ mit Miki Moskito, Valeria Viper, Discount Liquor, Tyranna Sauna Sex, Max Heart, Larry Cornetto und Sarah Tasha. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Samstag, 29. April, lädt der Kral Verlag ab 17 Uhr zur Buchpräsentation „Heimito von Doderer. Wer sich in Familie begibt ... Briefe an Astri und Hans v. Stummer“, herausgegeben von Claudia Girardi und Gerald Sommer, in den Alpengasthof Oberer Eggl in Griesleiten bei Reichenau an der Rax. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Schließlich feiert am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr im Arbeiterkammersaal Mödling „Wir haben alles, nur kein Geld“, eine Komödie von Gerald Bichinger und Hannes Vogler in einer Produktion des Karl-Theaters Gießhübl, Premiere (Regie: Karl Rittler). Folgetermine: 30. April sowie 5., 6., 11., 12. und 13. Mai jeweils ab 19.30 Uhr; Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen beim Karl-Theater unter 0664/7971109 und www.karl-theater.at.

