Bezirksmuseum 13: Vortrag „Gemeindebauten in Hietzing“

Wien (OTS/RK) - Gemeinsam mit Ursula Schwarz hat Peter Autengruber ein „Lexikon der Wiener Gemeindebauten“ erstellt. Das Werk aus dem Verlagshaus „Styria“ informiert über „Namen, Denkmäler und Sehenswürdigkeiten“. Am Donnerstag, 27. April, ist Autengruber im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) zu Gast und widmet sich im Festsaal ab 18.30 Uhr in einem Vortrag dem Themenkreis „Gemeindebauten in Hietzing“. Dabei kommentiert der Historiker die Bezeichnungen von Gemeindewohnhäusern, die Architektur und die dortigen Kunstwerke. Nach seinen Erklärungen antwortet der Referent auf Fragen der Zuhörer*innen. Der Eintritt ist kostenlos. Gegen Spenden hat das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Ewald Königstein) keinen Einwand. Auskünfte: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Kontaktaufnahme mit den Museumsleuten per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Peter Autengruber ist bekannt als Verfasser des „Lexikons der Wiener Straßennamen“ und der Publikation „Parks und Gärten in Wien“ sowie zahlreicher anderer Schriften. Umfassende Angaben zum „Lexikon der Wiener Gemeindebauten“ fordern Interessierte beim Verlag „Styria“ via E-Mail an: office@styriabooks.at.

