RHI Magnesita gibt Übernahme von Seven Refractories bekannt

Akquisition ergänzt bestehendes Portfolio nicht-basischer Feuerfestprodukte; eröffnet neue Möglichkeiten in Entwicklung von Produktionstechnologien mit geringem CO2-Ausstoß.

Wien (OTS) - RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, gibt die Übernahme der Geschäftsaktivitäten von Seven Refractories in Europa, Indien und den USA bekannt. Seven Refractories ist ein Spezialanbieter für nicht-basische monolithische Feuerfestmassen mit breiten Anwendungsmöglichkeiten in den Kundensegmenten RHI Magnesitas, darunter Eisen, Stahl, Zement, Aluminium oder Nichteisenmetalle. Mit der Entwicklung neuer Produktionstechnologien mit geringem CO2-Ausstoß sollen nicht-basische Feuerfestmassen in den wichtigsten Abnehmerindustrien von RHI Magnesita zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Produktpalette von Seven Refractories erstreckt sich von Niedrigtemperatur-Schamotten über Ultra-Hochtemperatur-Zirkonmassen, hochwertige Aluminamassen bis hin zu nachhaltigen Abstichmassen mit geringem CO2-Ausstoß. Seven Refractories beschäftigt rund 240 MitarbeiterInnen an Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie an Vertriebs- und Servicestandorten in Zypern, Deutschland, Italien und im Vereinigten Königreich. Die Geschäftsbereiche, die im Rahmen der Akquisition erworben werden sollen, erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 105 Mio. € und einen Vorsteuergewinn von 11,4 Mio. €.

RHI Magnesita wird durch die Akquisition in der Lage sein, ein breiteres Spektrum an nicht-basischen Feuerfestmassen anzubieten, die für das bestehende Produktportfolio des Unternehmens eine wesentliche Ergänzung darstellen. Durch Cross-Selling-Möglichkeiten, logistische Verbesserungen, erhöhten Einsatz von Recyclingmaterial, Effizienzen im Einkauf sowie Brownfield-Expansionsprojekte mit niedriger Kapitalintensität sollen Synergien geschaffen werden. Die Geschäftsleitung von Seven Refractories, einschließlich Chief Executive Officer Erik Zobec, wird mit Abschluss der Akquisition in den RHI Magnesita Konzern übergehen, um die Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt auf nichtbasische Massen voranzutreiben.

„Mit dieser Transaktion setzt RHI Magnesita im Bereich nicht-basischer Massen einen wichtigen Schritt: Wir können unsere bestehende Präsenz in diesem Markt weiter ausbauen und das Gesamtangebot für unsere Kunden abrunden. Wir sehen hervorragende Möglichkeiten, durch die Integration von Seven Refractories in unser bestehendes Netzwerk Synergien zu schaffen, und verfolgen gemeinsam die klare Absicht, unseren Kunden nachhaltigere Produkte mit einem geringeren CO2-Fußabdruck anzubieten. Ich freue mich, das Team von Seven Refractories in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Das RHI Magnesita Netzwerk gibt ihnen die Möglichkeit, das Geschäft noch erfolgreicher und auf wirklich globaler Ebene weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Umsetzung unserer Strategie, durch Konsolidierung zu wachsen, vorantreiben“, erklärt Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita.

Erik Zobec, CEO von Seven Refractories, dazu: „Das Team von Seven Refractories freut sich sehr, Teil des RHI Magnesita Konzerns in dieser spannenden Phase seiner Entwicklung als Weltmarktführer in der Feuerfestindustrie zu werden. Durch diesen Zusammenschluss wird unsere Marktpräsenz als Spezialist für nicht-basische Massen ausgebaut. Wir werden unsere Kunden auch in Zukunft mit den innovativen Produkten, der Technologieführerschaft und der bewährten Flexibilität, die sie von uns erwarten, bedienen. Gleichzeitig werden wir ihnen dank der zusätzlichen Möglichkeiten sowie der globalen Präsenz von RHI Magnesita ein wesentlich breiteres Produkt- und Serviceportfolio bieten können.“

Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient

RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 13.500 MitarbeiterInnen an 33 Hauptproduktions- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita strebt den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an – insbesondere in jenen Regionen, die wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung im prime market der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

