ORF setzt auf Klimaschutz und Inklusion: AfB-Auszeichnung für sozial-ökologisches Engagement im IT-Bereich

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung durch Refurbishing

Wien (OTS) - Am Montag, dem 24. April 2023, wurde dem ORF bereits zum zweiten Mal eine Urkunde für sein sozial-ökologisches Engagement im IT-Bereich von dem gemeinnützigen IT-Unternehmen AfB („Arbeit für Menschen mit Behinderung“) überreicht. Soziale Verantwortung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben im ORF eine lange Tradition. Als erstes Medienunternehmen des Landes hat der ORF bereits im Jahr 2012 erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, um seine Aktivitäten und Ziele für Umwelt und Gesellschaft für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen.

In Kooperation mit der gemeinnützigen AfB GmbH und K-Businesscom als IT-Outsourcing-Partner des ORF werden seit 2021 IT-Geräte, die am Ende ihres Lebenszyklus vom ORF ausgemustert werden, von der AfB als Refurbishing-Partner zur Wiederaufbereitung und -vermarktung übernommen. Durch die Anzahl und die Qualität der überlassenen Geräte hat der ORF damit auch die Patenschaft für die Beschäftigung von einem Menschen mit Behinderung übernommen.

Pius Strobl, ORF-Hauptabteilungsleiter für Facility Management und Corporate Social Responsibility: „Es freut uns, dass diese Kooperation auch mit Unterstützung des ORF zustande gekommen ist. Uns ist es ein großes Anliegen, nicht nur in unserer Berichterstattung auf ressourcenschonende und inklusive Lösungen aufmerksam zu machen, sondern diese Haltung auch selbst als Unternehmen einzunehmen. Mit dieser Initiative tragen wir sowohl zur ökologischen als auch zur sozialen Nachhaltigkeit bei.“

Für Jochen Borenich, Vorstand K-Businesscom, schließt sich in der Zusammenarbeit mit AfB ein schöner Kreis, wie Nachhaltigkeit im IT-Bereich am Ende der Digitalisierungs-Wertschöpfungskette vorbildlich umgesetzt werden kann: „Als IT-Dienstleistungspartner betreuen wir den ORF bereits seit vielen Jahren mit zahlreichen IT-und Kommunikationsservices. Dazu gehört unter anderem auch die Betreuung und Ausstattung aller Arbeitsplätze. Gemeinsam mit dem ORF und AfB konnten wir auch im letzten Jahr wieder durch Refurbing und Re-Using von IT-Hardware einen Beitrag in Richtung einer Circular Economy leisten. Ebenso wie für unsere eigene Unternehmensvision ‚We transform for the better‘. Das macht mich sehr stolz.“

Bei der 2004 in Deutschland gegründeten und seit 2011 auch in Österreich niedergelassenen AfB GmbH arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam daran, hochwertige IT-Dienstleistungen und -Produkte anzubieten. Die AfB wurde 2021 mit dem Zero Project Award der Essl Foundation ausgezeichnet.

