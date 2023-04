Neue Leitung der Abteilung für Lehrentwicklung und Digitale Transformation an der Universität für Weiterbildung Krems

Christina Hell übernimmt die Abteilungsleitung von Vizerektor Peter Parycek

Krems (OTS) - Mit April 2023 hat Mag.a Christina Hell ihre neue Funktion als Leiterin der Abteilung für Lehrentwicklung und Digitale Transformation an der Universität für Weiterbildung Krems übernommen. Davor wurde die Abteilung von Vizerektor Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Parycek, MAS MSc geführt. Hell absolvierte das Lehramtsstudium Anglistik und Französisch und ist seit über zehn Jahren im Bereich der Lehrentwicklung und digitalen Transformation der universitären Lehre an verschiedenen namhaften Universitäten in Europa tätig.

Hochqualitative Lehrinnovation und -entwicklung sind ein Fundament aller Weiterbildungsstudien und Kurzprogramme an der Universität für Weiterbildung Krems. Flexibilisierung beim berufsbegleitenden Studieren und innovative, digital gestützte Lehr- und Lernformate werden an der Universität Krems in den kommenden Jahren kontinuierlich erweitert. In der Abteilung für Lehrentwicklung und Digitale Transformation wird die enge und innovative Verknüpfung von Lehre und Digitalisierung deutlich sichtbar. Mit der neuen Abteilungsleitung soll die Vorreiterrolle bei der Integration digitaler Technologien und innovativer Lehrmethoden in die Lehre weiter ausgebaut werden.

Zum Verantwortungsbereich von Christina Hell gehören die Dienstleistungseinrichtungen Lehrinnovation und Digitale Kompetenzentwicklung sowie IT Services, das Team Medialab und das Team Tech Support mit gesamt rund 40 Mitarbeiter_innen.

Über Christina Hell

Mag.a Christina Hell beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der strategischen und innovativen Entwicklung der universitären Lehre sowie digitalen Transformationsprozessen. Die gebürtige Niederösterreicherin des Jahrganges 1984 hat an der Universität Wien und der Concordia University Montréal das Lehramtsstudium Anglistik und Französisch absolviert und war anschließend mehrere Jahre in der universitären Lehre in diesem Feld tätig. Im Bereich der digital gestützten Lehre wirkte sie an verschiedenen ausländischen Universitäten, wie u.a. an der University of Oxford als Educational Technologist and Teaching Fellow for Language Learning Technologies oder an der Pariser Sorbonne für die Weiterentwicklung der Blended Learning Strategie. Seit 2020 ist Christina Hell an der Universität für Weiterbildung Krems als Projektmanagerin im Team für Digitale Transformation sowie seit 2021 als Leiterin der Dienstleistungseinrichtung Lehrinnovation und Digitale Kompetenzentwicklung tätig.

