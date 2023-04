Austria for Life setzt für fulminante Benefizshow auf Know-how von DB Schenker

Logistikexperte unterstützt Austria for Life-Team • Spezial-Transport von Pferde-Kutschen inklusive kaiserlicher Imperial-Kutsche mit einer Länge von bis zu 7 Metern

Wien (OTS) - Die zweite Austria for Life-Benefizshow zugunsten von „Österreich hilft Österreich“ macht einen imposanten Streifzug durch Österreichs Geschichte und DB Schenker mit ihr. Denn der internationale Logistikexperte unterstützt das Team von Austria for Life tatkräftig, indem es insgesamt elf Pferde-Kutschen darunter auch einen angefertigten Nachbau der Imperial-Kutsche, der Krönungswagen des kaiserlichen Hofes in Wien, von Standorten im In- und Ausland zur Gala nach Wien transportiert. Mit der Benefizshow werden Projekte zur Existenzsicherung, Lern- und Bildungsförderung sowie psychosozialen Beratung von Kindern und Jugendlichen unterstützt.

„Unser Motto lautet, dass nur wenn man die Vergangenheit kennt, kann man die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Aus diesem Grund geben wir in der diesjährigen Benefizshow einen Einblick in die österreichische Geschichte und sind sehr dankbar, dass uns die Experten von DB Schenker auch in diesem Jahr, bei unserer Zeitreise, als flexibler und verlässlicher Partner unterstützen“, sagt Gery Keszler, Obmann des Vereins Life+.

„Wir sind stolz darauf, das Team von Austria for Life mit seiner Benefizshow und der Spendensammlung für das Hilfsprojekt ‚Österreich hilft Österreich‘ mit unserem logistischen Know-how unterstützen zu dürfen und wollen so auch einen Beitrag für die Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen leisten“, sagt Alexander Winter, CEO DB Schenker Österreich & Südosteuropa.

Damit die fulminante Benefizshow am 29. April 2023 vor dem Schloss Schönbrunn auch problemlos über die Bühne gehen kann, hat DB Schenker im Vorfeld ganz schön viel zu tun. So sind insgesamt 20 spezielle Tieflader mit einer Traglast bis zu 45 Tonnen und zahlreiche LKW im Einsatz, um die insgesamt elf Kutschen, die eine Höhe von bis zu drei Metern und eine Länge von bis zu sieben Metern aufweisen, zur Showbühne mitten in der Stadt zu bringen.

Dabei liefert DB Schenker Kutschen aus Ungarn, eine Kutsche aus Tschechien, zwei Kutschen aus der Weststeiermark vom Lipizzaner Gestüt Piber, zwei Kutschen vom Kutschenmuseum Laa an der Thaya sowie einen extra angefertigten Nachbau der kaiserlichen Imperial-Kutsche quer durch ganz Wien. Um einen sicheren und zeitgerechten Transport der tonnenschweren Ware zu garantieren, ist ein perfektes Zeitmanagement von den Experten von DB Schenker nötig, da vor Ort nur wenig Platz zur Verfügung steht und die Kutschen innerhalb eines exakten Zeitplans an- und abtransportiert werden müssen. Es benötigt aber auch ein besonderes Fingerspitzengefühl bei der Be- und Entladung der meterlangen Kutschen, denn die Auffahrtsrampen der Tieflader müssen so flach wie möglich gehalten werden, um die Achsen zu schützen und einen unversehrten Transport zu gewährleisten.

