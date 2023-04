„Tuesday Nightskating“ rollt im Sommer wieder durch St. Pölten und Wr. Neustadt

LH-Stv. Landbauer: „Tuesday Nightskating hat sich zu einem sehr beliebten Freizeit-Erlebnis in St. Pölten und Wr. Neustadt entwickelt“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Frühling ist da und das bedeutet, dass auch Tuesday Nightskating bald wieder zurück ist. Von Mai bis September stehen wieder jeden zweiten Dienstagabend abwechselnd in St. Pölten und Wr. Neustadt jeweils neun Ausfahrten auf dem Programm. Gestartet wird am 9. Mai in der Landeshauptstadt.

„Tuesday Nightskating hat sich mittlerweile zu einem sehr beliebten Event in St. Pölten sowie Wiener Neustadt entwickelt und bringt die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zum gemeinsamen Sporttreiben. Da ist es nur verständlich, dass die Community von Jahr zu Jahr größer wird, denn gemeinsam macht Sporteln einfach am meisten Spaß. Gute Musik, verschiedene Mottos und freie sowie sichere Fahrt auf den Straßen sorgen dabei für ein ganz besonderes Freizeit-Erlebnis“, freut sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer auf das Erfolgsprojekt, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei jeder Ausfahrt auf ein tolles Rahmenprogramm, Getränke und Snacks sowie vieles mehr freuen dürfen.

Damit einem gefahrenlosen Vergnügen nichts im Weg steht, ist die Teilnahme mit dem Fahrrad aus Sicherheitsgründen ab heuer nur noch für eine Begleitperson pro Kind (bis 12 Jahre) möglich. Außerdem sind Skateboards, Longboards & Co. nur mit Fangriemen erlaubt. Zudem wird für Groß und Klein die passende Schutzausrüstung und selbstverständlich das gegenseitige aufeinander Rücksicht nehmen empfohlen.

Die Teilnahme an Tuesday Nightskating ist kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19:00 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bzw. am Maria-Theresien-Platz in Wr. Neustadt. Um 19:30 Uhr geht es dann jeweils los. Ein mobiler DJ-Wagen, von „Brandiman“ in St. Pölten bzw. der Bar Mephisto in Wr. Neustadt, wird für den richtigen Beat und schwungvolle Musik sorgen. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, werden die Sportlerinnen und Sportler jedes Mal von einer Polizeieskorte, ausgebildeten Rolling Guards und dem Roten Kreuz begleitet.

Auf Facebook unter „Tuesday Nightskating“ bzw. „Tuesday Nightskating Wiener Neustadt“ gibt es für die Skating-Community alle Informationen rund um die Ausfahrten, wie auch Absagemeldungen zum Beispiel bei Schlechtwetter. Das SPORTLAND Niederösterreich-Team bedankt sich bei der Raiffeisenbank Niederösterreich sowie der Stadt Wiener Neustadt und St. Pölten, die der Initiative bereits seit Jahren als wichtige Partner zur Seite stehen.

