PALLAS CAPITAL ermöglicht den Verkauf der solvistas GmbH an die x-tention Informationstechnologie GmbH

Wien/Linz/Hamburg (OTS) - PALLAS CAPITAL berät die solvistas Group GmbH sowie deren Beteiligungen solvistas GmbH, solvistas Deutschland GmbH, solvistas Academy GmbH und easyArena GmbH beim Verkauf von 100 % der Anteile an die x-tention Informationstechnologie GmbH, dem führenden österreichischen IT-Gesamtlösungsanbieter im Gesundheitswesen.

Bereits seit 1997 tritt solvistas als österreichischer Komplettlösungsanbieter in den Bereichen Data Science und Softwareentwicklung auf. Vor allem bei der Verarbeitung von hochsensiblen Daten im Gesundheitsbereich sowie im öffentlichen Sektor ist man durch das erfahrene interdisziplinäre Team, das sich aus über 75 hochqualifizierten Mitarbeitern zusammensetzt, bestens aufgestellt. Neben dem Hauptsitz in Linz verfügt das Unternehmen über weitere Standorte in Wien und Hamburg.

Durch die 2020 eigens gegründete solvistas Academy bietet man sowohl internen als auch externen Interessenten ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsangebot an. Zu den namhaften Kunden von solvistas zählen unter anderem das Bundesministerium für Inneres, Sozialversicherungsanstalten aus Österreich und Deutschland und Industriekunden wie Siemens oder Bilfinger.

PALLAS CAPITAL hat mit der x-tention Unternehmensgruppe den optimalen strategischen Partner identifiziert. Die x-tention Unternehmensgruppe mit Sitz in Wels, Oberösterreich, bietet individuelle IT-Gesamtlösungen im gesamten Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Industriebereich an. An den Standorten Österreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den USA betreut man mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern bereits mehr als 1.000 zufriedene Kunden.

„Gerade in einem solch wichtigen Schritt für uns als Gründer und Gesellschafter war es unheimlich wichtig, den richtigen Berater an unserer Seite zu haben. Das Team von PALLAS CAPITAL hat uns mit Kompetenz und Geschick durch diesen Prozess geführt. Durch die professionelle Herangehensweise hatten wir schlussendlich die Möglichkeit, uns für die Variante zu entscheiden, die am besten zur solvistas Gruppe und uns passt. Besonders möchten wir den persönlichen Einsatz und die intensive Betreuung während des gesamten Prozesses hervorheben.“ – Mag. Gerald Holzbauer, Mitgründer und ehemaliger Gesellschafter der solvistas

Derartige Transaktionen sind das Kerngeschäft der PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH. Unter der Führung der beiden Managing Partner Hans Lassen und Maximilian Baar-Baarenfels wurde diese Transaktion, mit Unterstützung von Maximilian Wehofer (Analyst – Execution) sowie Tobias Gutzelnig (Associate – Business Development), abgewickelt.

Die PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH ist Teil der PALLAS CAPITAL Group AG, welche unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler strategische Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen hält und nachhaltiges Wachstum fördert.

