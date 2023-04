SPÖ – Mitgliederbefragung über SPÖ-Vorsitz und Spitzenkandidatur bei nächster Nationalratswahl gestartet

Rund 148.000 SPÖ-Mitglieder teilnahmeberechtigt – Befragung läuft bis 10. Mai – Alle Infos zur Mitgliederbefragung unter https://mitgliederbefragung.spoe.at/

Wien (OTS/SK) - Heute, Montag, ist die SPÖ-Mitgliederbefragung gestartet. Ab sofort sind rund 148.000 SPÖ-Mitglieder aufgerufen, an der Mitgliederbefragung zum SPÖ-Vorsitz und zur Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl teilzunehmen. Bis 10. Mai können alle Mitglieder per Brief oder online an der Mitgliederbefragung teilnehmen. Dazu erhält jedes Mitglied ab heute alle Befragungsunterlagen inklusive Fragebogen und Rücksendekuvert per Post zugeschickt. Die E-Mails mit den Zugangscodes zur sofortigen Online-Teilnahme werden seit heute Früh an alle Mitglieder versendet, deren Mail-Adressen bekannt sind. Alle Informationen zur Mitgliederbefragung, die häufigsten Fragen und Antworten sowie eine persönliche Vorstellung von Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler sind auf der Website https://mitgliederbefragung.spoe.at/ zu finden. ****

Die Mitgliederbefragung ist Teil eines demokratischen Prozesses, der die Führungsfrage in der SPÖ rasch klären soll. Das gemeinsame Ziel ist klar: Statt Personaldebatten müssen wieder die guten Lösungen der SPÖ für Österreich und die Bevölkerung im Vordergrund stehen.

Grundlage der Mitgliederbefragung ist das SPÖ-Organisationsstatut. Für die Durchführung der Befragung ist gemäß Statut die unabhängige Wahlkommission, die beim letzten Parteitag gewählt wurde, zuständig. Die Anonymität bei der Mitgliederbefragung ist durch zahlreiche Vorkehrungen sichergestellt. Begleitet wird die Befragung vom Präsidenten der Notariatskammer Dr. Michael Umfahrer und einem IT-Experten.

Am 22. Mai wird die Wahlkommission das Ergebnis feststellen. Am 3. Juni findet der außerordentliche SPÖ-Bundesparteitag in Linz statt, bei dem der demokratische Prozess zur Klärung der Führungsfrage mit der Wahl der/des SPÖ-Vorsitzenden und Spitzenkandidat*in bei der nächsten Nationalratswahl abgeschlossen wird. (Schluss) ls/mb

