Haus der Musik: Konzerthighlights im Mai 2023

Wien (OTS/RK) - Live On Stage, Klassik Cool! oder Kinderstars – das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, bietet auch im Mai 2023 zahlreiche spannende Konzerterlebnisse.



Live On Stage: Ran Nir

Nach dem Erfolg seines Debütalbums „Obsession“, das über eine Million Streams auf Spotify erreichte und seine Musik in Filmen und Werbespots auf der ganzen Welt erschien, geht der in Berlin lebende israelische Singer-Songwriter Ran Nir nun mit seinem neuen Album „Greener Pastures“ (veröffentlicht beim berühmten Indie-Label „Clouds Hill“) auf Tour. Die Band wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen weiteren ausgewählten europäischen Städten spielen. Am Freitag, 26. Mai 2023 um 20.00 Uhr ist Ran Nir mit seiner Band zu Gast im Haus der Musik.



Gernot Kranner, Bernhard Fibich & Klassik Cool!: Kinderkonzerte

Sänger, Schauspieler, Autor, Regisseur und legendärer „Professor Abronsius“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ Gernot Kranner präsentiert am Sonntag, 7. Mai 2023 um 11.00 Uhr „Die Bremer Stadtmusikanten!“ Gemeinsam mit den tierisch guten Freunden Esel, Hund, Katze und Hahn gehen die Kinder unter der Führung von dem Musical-Star auf eine musikalische Reise nach Bremen. Sie vertreiben die bösen Räuber, lernen, dass auch Kleine Großes vollbringen können, wenn sie zusammenhalten und zeigen, was für tolle Sänger*innen sie sind. Wie kaum ein anderer versteht es Gernot Kranner, Kinder zu faszinieren, sie auf spannende Abenteuerreisen ins Land der Phantasie mit zu nehmen und ihnen alte Weisheiten und neue Erkenntnisse so schmackhaft zu machen, dass am Ende dieser musikalischen Reisen alle begeistert mitsingen.



Mit dem Klassik Cool!-Konzert „Peter und der Wolf“ präsentiert das Haus der Musik am Freitag, 12. Mai um 15.30 Uhr ein Mitmach-Konzert für Kinder ab 2 Jahren. Warum Kinder auf die Älteren hören sollten, welche Turbulenzen eine offene Gartentür nach sich ziehen kann, wie Peter am Ende alles in Ordnung bringt und sogar der Wolf seinen Platz findet – Prokofjews musikalisches Märchen wird im Rahmen des Klassik Cool!-Konzerts mit viel Schwung und Interaktion erzählt und von den einprägsamen Melodien des Stückes begleitet. Mit lustigen Mitmachliedern im Gepäck ist der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich zurück im Haus der Musik. In seinem Konzert am Sonntag, 21. Mai 2023 um 15.30 Uhr sorgt Bernhard Fibich mit „Gschamster Diener“ für jede Menge gute Laune! Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen.



Tipp: Mit der exklusiven Pauki Knaller Kinderclub-Karte für das Haus der Musik erhalten alle Kinder freien Eintritt ins Museum für ein Jahr sowie ermäßigte Karten für Kinderkonzerte – ein Jahr lang um nur 19 Euro!



