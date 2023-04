Wiener Töchtertag mit Wirtschaftsstadtrat Hanke an Bord der DDSG Blue Danube

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sticht am 27. April 2023 an Bord der MS Admiral Tegetthoff in See.

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien anlässlich des Wiener Töchtertags, am Donnerstag, den 27. April 2023, ab 10.00 Uhr, zum Foto- und Medientermin an Bord der MS Admiral Tegetthoff (vor dem DDSG-Schifffahrtszentrum) einzuladen.

Bereits vor dem Auslaufen begrüßen DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Flottenkapitän Johannes Kammerer rund 80 junge Damen, die sich im Rahmen des Wiener Töchtertags über die Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten bei Österreichs größtem und traditionsreichstem Binnenschifffahrtsunternehmen informieren werden. Um 10.30 Uhr sticht die MS Admiral Tegetthoff im Beisein von Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Hanke für eine kurze Rundfahrt in See. Im Anschluss lädt die DDSG Blue Danube zum gemeinsamen Imbiss an Bord. Die Veranstaltung endet um 13 Uhr.

DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung auf https://www.leisure.at/anmeldung möglich.

Datum: 27.04.2023, 10:00 - 13:00 Uhr

Ort: DDSG Schifffahrtszentrum, MS Admiral Tegetthoff

Handelskai 265, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/6503/Wiener-Toechtertag-mit-Wirtschaftsstadtrat-Hanke-an-Bord-der-DDSG-Blue-Danube

