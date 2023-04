ÖVV-Duos als win2day Beach Volley Team Austria um Olympia-Tickets

Wien (OTS) - win2day und der Österreichische Volleyball Verband haben ihre Partnerschaft im großen Stil erweitert. Österreichs beste Beach-Duos kämpfen seit dem Saisonstart als win2day Beach Volley Team Austria um die heiß begehrten Startplätze bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Die Unterstützung von win2day ermöglicht die Schaffung bestmöglicher Bedingungen für die Athlet:innen des Nationalteams, die ihnen ganzjährig unter anderem am Stützpunkt Wien zu Gute kommen werden. Der aktuelle Kader umfasst zwei Damen- und vier Herren-Duos:

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Dorina Klinger/Ronja Klinger, Robin Seidl/Moritz Pristauz, Martin Ermacora/Philipp Waller, Julian Hörl/Alexander Horst und Laurenz Leitner/Paul Pascariuc.

Analog zur seit vergangenem Jahr laufenden Kooperation um die win2day Beach Volleyball Tour PRO wurde die Titel-Partnerschaft bis zumindest Ende 2024 geschlossen.

ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Als Titelsponsor der nationalen Tour ist win2day bereits der wichtigste Beach-Volleyball-Partner des Verbandes. Mit der Ausweitung der Kooperation auf das Beach-Volleyball-Nationalteam wird die Rolle als Unterstützer unserer Sportart massiv ausgebaut. Wir sind sehr glücklich, langfristig einen Partner dieser Größe und Zuverlässigkeit in unseren Reihen zu haben. Er eröffnet uns neue Möglichkeiten in der Betreuung unserer Athlet:innen."

ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Es war von Beginn der Zusammenarbeit an stark zu spüren, dass die Weiterentwicklung von Beach Volleyball in Österreich win2day wirklich am Herzen liegt. Die Erweiterung der Partnerschaft auf das Beach-Volleyball-Nationalteam war daher der nächste logische Schritt, der einen ganz großen Meilenstein für unser Stützpunkt-Projekt in Wien darstellt – vor allem, was Betreuungsqualität und längerfristige Planbarkeit anbelangt."

„Österreich ist ein beachvolleyballverrücktes Land. Unsere Nationalteams spielen international auf hohem Niveau. Wir bauen die bereits bestehenden Partnerschaften mit der nationalen win2day Beach Volleyball Tour PRO und den Gehörlosen-Staatsmeisterschaften weiter aus - ab sofort firmieren die Beach Volleyball Nationalteams als win2day Beach Volley Team Austria. Mit dieser langfristigen Partnerschaft schaffen wir Planungssicherheit für Damen und Herren und die Grundlage für künftige Toperfolge für Österreich", so Georg Wawer, Managing Director win2day.

Highlights 2023 sind für das „win2day Beach Volley Team Austria" neben den Top-Turnieren auf der World Beach Pro Tour vorrangig die A1 CEV Beach Volleyball Heim-Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel (2. bis 6. August), Beachvolleyball Baden presented by Sportland.Niederösterreich mit dem BADEN FUTURE (23. bis 27. August) und den Austrian Beach Volleyball Championships (1. bis 3. September) sowie die FIVB Weltmeisterschaft in Tlaxcala/Mexiko (6. bis 15. Oktober).

Road to Paris: Am Olympia-Turnier in Paris werden 24 Damen- und Herren-Teams teilnehmen. Der Weg zu den Sommerspielen hat vor einem Monat in La Paz begonnen und ist ein langer, er führt für Frauen wie Männer übers FIVB Olympic Ranking (17 Tickets) oder den Continental-Cup (5 Tickets). Fix qualifiziert sind je ein französisches Team und die zukünftigen Weltmeister:innen. Nur die zwölf besten Ergebnisse auf der World Beach Pro Tour bis Mitte Juni 2024 werden fürs FIVB Olympic Ranking herangezogen.

