Kostenlos Schnuppern bei den Musiktagen der offenen Tür

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) und die Musikschulen der Stadt Wien laden auch heuer wieder von 8. bis 12. Mai zu gemeinsamen Musiktagen der offenen Tür ein.

Wien (OTS) - An den „Musiktagen der offenen Tür“ finden sowohl an VHS-Standorten als auch an Standorten der Musikschulen kostenlose Schnuppertermine statt. Wer also schon immer einmal ein Instrument, Singen oder Tanzen lernen wollte, bekommt von 8. bis 12. Mai in beiden Einrichtungen die Gelegenheit zum Kennenlernen des breit gefächerten Angebotes. Bei den Musikschulen der Stadt Wien ist die Altersgrenze das vollendete 25. Lebensjahr. VHS-Schnupperangebote stehen allen Altersgruppen offen – Anmeldung ist keine notwendig, wird jedoch empfohlen.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend Christoph Wiederkehr: „Musik verbindet Jung und Alt und öffnet Türen zu neuen Welten. Bei den Musiktagen der offenen Tür können Wiener*innen kostenlos das breite Angebot der VHS und der Musikschulen ausprobieren und in die Welt der Musik eintauchen. Das ist für Altersgruppen wichtig, denn Musik fördert nicht nur die Entwicklung, sondern bereichert das Leben auf eine einzigartige Art und Weise."

Das Richtige für sich finden

Je nach Standort gibt es eine Vielzahl von Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht. In den Wiener Volkshochschulen ist das Angebot in Kursen (Einzel- und Gruppenunterricht) organisiert. Bei den Musikschulen handelt es sich um stufenweise aufbauenden Unterricht (Altersgrenze 25 Jahre) über das ganze Schuljahr und findet in den Folgejahren eine Fortsetzung. Hier sind nur Musikkunde und Elementares Musizieren als Kurse organisiert. Das Herzstück der Musikschularbeit ist das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Ensembles, Chören und Bands.

Von Gitarre und Klaviere über Gesang und Tanz bis hin zu Zither oder Schlagzeug: Musikbegeisterte finden an beiden Institutionen garantiert die richtige künstlerische Ausdrucksform.

Bei den Wiener Volkshochschulen gelten ermäßigte Preise bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. Die Musikschulen bieten bei Bedarf Sozial- und Geschwisterermäßigungen an.

Auftaktkonzert am 8. Mai 2023, 16:00 bis 19:00 Uhr

Ein musikalisches Highlight läutet die Musiktage der offenen Tür ein: Schüler*innen und Lehrende der Musikschulen der Stadt Wien und der Wiener Volkshochschulen spielen ab 16:00 Uhr am Meidlinger Platzl, Meidlinger Hauptstraße 17, 1120 (bei Schönwetter) oder in der Musikschule Meidling, Wilhelmstraße 64-68, 1120 (bei Schlechtwetter) und zeigen, was sie im Unterricht gelernt haben.

Weitere Infos unter www.vhs.at/musiktage2023 und www.musikschulen.wien.gv.at

