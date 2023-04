AVISO: Wiener Töchtertag am 27. April: Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál besucht Töchtertag-Betriebe

Fototermine am Töchtertag

Wien (OTS) - Für den Wiener Töchtertag am Donnerstag, den 27. 4., haben sich heuer mehr als 4.000 Mädchen bei rund 250 Unternehmen angemeldet. Sie haben die Chance, einen Tag in Berufe aus den Bereichen Naturwissenschaften, IT, Technik und Handwerk hineinzuschnuppern.



Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál freut sich über das Interesse und besucht 4 Betriebe: Technische Universität Wien, via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Wiener Wasser und Siemens Mobility Austria GmbH. Wir laden Sie ein, die Vizebürgermeisterin zu begleiten und bei einem der Fototermine dabei zu sein.

Das Programm von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál am Töchtertag:

Station 1:

09–9.30 Uhr: Technische Universität Wien

Treffpunkt: Karlsplatz 13, 1040 Wien

Programm: Auftakt des Töchtertags mit Vizerektorin Anna Steiger, anschließend Workshops: „Verblüffende Experimente mit Alltagsmaterialien“ und „Künstliche Intelligenz – wie TikTok deine Dance Moves erkennen kann“

Station 2:

10 – 10.30 Uhr: via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Treffpunkt: Schemerlbrücke (Schleuse Nussdorf, Am Brigittenauer Sporn 5)

Programm: Vorträge und Rundgang über das Schleusengelände samt Fischaufstiegshilfe, Möglichkeit ein Messschiff der viadonau zu begutachten

Station 3:

11 – 11.30 Uhr: Wiener Wasser

Treffpunkt: Windtenstraße/Ecke Triester Straße, 1100 Wien

Programm: Besuch der Wiener Wasserschule, Wissensvermittlung „Woher kommt das Wiener Wasser?“, Experiment, Besuch des Wasserbehälters Wienerberg

Station 4:

12 – 12.30 Uhr: Siemens Mobility Austria GmbH

Treffpunkt: Leberstraße 34, 1100 Wien

Programm: Workshops zu Grundlagen der Elektrotechnik mit Praxisübungen zum Löten und dem Aufbau von elektrischen Schaltkreisen, Kinder gestalten "ihren" U-Bahn Zug mit VR-Brillen (Farben der Sitze, Haltestangen, etc.), Besuch der Lehrwerkstätte in der die Jugendlichen ein eigenes Werkstück (kleiner Hammer) anfertigen und auch virtuell schweißen. Bitte beachten Sie, dass Foto- und Filmaufnahmen nur an diesen ausgewählten Stationen zugelassen sind.

Anmeldung:

Wenn Sie bei einer der Stationen dabei sein möchten, bitten wir um Anmeldung unter

0800 22 22 10 oder presse@toechtertag.at / Schluss

