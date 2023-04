AVISO | Podiumsdiskussion zu Kindesmissbrauch im Internet

Über die steigende Problematik diskutieren Wissenschaft, Strafverfolgung und Psychologie am Complexity Science Hub.

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr verzeichnete Österreich erneut mehr Fälle von Kindesmissbrauch im Internet als im Vorjahr. Ein besorgniserregender Trend, der sich seit mehreren Jahren fortsetzt. Einschlägige Inhalte werden über Online-Kanäle wie Messaging-Apps, Darkweb-Seiten oder soziale Medien verbreitet, was die Strafverfolgungsbehörden vor neue technische Herausforderungen stellt. Ein Forschungsteam des Complexity Science Hub arbeitet deshalb an netzwerkbasierten Methoden, die es ermöglichen, Cyberkriminalität effizienter verfolgen zu können. Doch warum steigen die Fallzahlen an?

Diese Podiumsdiskussion vereint die Perspektive der Strafverfolgung, der Wissenschaft und der Psychologie, um ein möglichst vollständiges Bild der aktuellen Lage zu vermitteln. Die Panelisten:innen werden Fragen erörtern wie: Wie ist die derzeitige Situation in Österreich? Vor welchen Herausforderungen steht die Strafverfolgung? Welchen Dimensionen sieht man sich im Darkweb und anderen Kommunikationskanälen gegenüber? Was sind die Herausforderungen in der Arbeit mit jugendlichen Sexualstraftätern? Wie sehen mögliche Präventionsmaßnahmen aus?

Am Podium diskutieren:

EStA Mag.a Cornelia Koller , Präsidentin der Vereinigung der Österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

, Präsidentin der Vereinigung der Österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Mag.a Doris Koglbauer, MSc, Pädagogin und Psychotherapeutin beim

Verein Limes

Pädagogin und Psychotherapeutin beim Verein Limes Dr. Bernhard Haslhofer, Leiter des Forschungsteam Cybercrime am Complexity Science Hub

Datum: Dienstag, 9. Mai 2023, 19:00-20:30 Uhr

Ort: Complexity Science Hub, Josefstädter Straße 39, 1080 Wien

Anmeldung: Hier oder unter https://www.csh.ac.at/calendar/category/event/ (Eintritt frei)

Über den Complexity Science Hub

Der Complexity Science Hub (CSH) wurde mit dem Ziel gegründet, Big Data zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen. CSH-Forschung liefert transparente, faktenbezogene Grundlagen für evidenzbasierte Entscheidungen. CSH-Mitglieder sind AIT Austrian Institute of Technology, Central European University, Donau-Universität Krems, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Vetmeduni Wien, WU Wien und WKÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Anja Böck

Complexity Science Hub

boeck @ csh.ac.at

Tel: +43 1 59991 601

Mobil: +43 664 2323802