Die vielen Facetten des Jazz: der „Ö1 Jazztag“ am 30. April

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 30. April – dem International Jazz Day – findet der „Ö1 Jazztag“ statt. Von „Du holde Kunst“ über „Menschenbilder“ bis zur „Jazznacht“ stehen zahlreiche Sendungen im Zeichen des Jazz mit all seinen Facetten. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazztag.

Zur Einstimmung auf den Ö1-Jazztag steht am Samstag, den 29. April im „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) Grace Yoons „Pannonica - Die Jazzmusiker und ihre drei Wünsche“ auf dem Programm. In der SWR-Produktion aus dem Jahr 2008 über die große Mäzenin des Bebop Pannonica de Koenigswarter wirken Leslie Malton, Birgit Bücker, Dinah Faust, Stefan Hardt, Monty Waters und Jaques Bachelier mit. In der „Ö1 Jazznacht“ (23.05 Uhr) wird Blues-Großmeister Hans Theessink als Studiogast den Jazztag eröffnen.

Am Sonntag, den 30. April präsentiert „Guten Morgen mit Ö1“ (6.05 Uhr) ein Crossover von Klassik und Jazz. Ab 7.05 Uhr philosophiert der Posaunist Bertl Mütter in „Lebenskunst“. „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) präsentiert unter dem Titel „Unsre Wände sind so dünn wie Haut“ Großstadtlyrik u. a. von Bert Brecht, Hans Magnus Enzensberger, Friederike Mayröcker und Ingeborg Bachmann, gelesen von Markus Hering, klanglich beleuchtet mit ausgewählten Jazzmusikpreziosen. In den „Gedanken“ (9.05 Uhr) spricht der österreichische Jazzpianist, Komponist, Studiomusiker und Lehrende Paul Urbanek unter dem Titel „Erforschungen der Klänge“ über Musik, Kompositions-Konzepte und die Kunst der Improvisation.

Ab 11.03 Uhr ist in der „Matinee“ eine Aufnahme aus der Kölner Philharmonie vom vergangenen Dezember zu hören. Es spielen das WDR Sinfonieorchester und die WDR Big Band unter der Leitung von Cristian Macelaru, Klarinettist: Johan Hörlén. Auf dem Programm stehen Werke von Wynton Marsalis, Igor Strawinsky, Rolf Liebermann und Duke Ellingtons und Billy Strayhorns Jazz-Bearbeitungen aus dem „Nussknacker“ ebenso wie die originalen Orchestrierungen von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. In der Pause der „Matinee“ ist ab 11.50 Uhr in „Intermezzo - Künstlerinnen und Künstler im Gespräch“ die aus der Steiermark stammende Saxofonistin Swantje Lampert zu Gast.

Trio Pure und Aki Takase & Daniel Erdmann live aus dem Stockwerk Graz

Das Thema Jazz zieht sich ab 13.10 Uhr auch durch „gehört.gewusst. Das Ö1 Quiz“. „Der strahlende Ton“ lautet der Titel der „Menschenbilder“ (14.05 Uhr) über den Kärntner Jazzmusiker und Komponisten Wolfgang Puschnig, Österreichs internationales Jazzaushängeschild. „Apropos Oper“ (15.05 Uhr) stellt Opern zwischen Ragtime und Jazz vor, zu hören sind Ausschnitte aus „Treemonisha“ von Scott Joplin, „Regina“ von Marc Blitzstein, „A Streetcar Named Desire“ von André Previn u. a. Ab 17.10 Uhr porträtieren die „Spielräume Spezial“ den US-amerikanischen Jazz-Kontrabassisten Percy Heath, dessen Geburtstag sich am 30. April zum 100. Mal jährt. Der Jazzclub als Sozialbiotop ist dann Thema in „Moment am Sonntag“ (18.15 Uhr).

Die am Ö1-Jazztag obligate Konzert-Live-Übertragung kommt aus einer der renommiertesten steirischen Jazzbastionen: dem Stockwerk am Grazer Jakominiplatz. Ab 19.30 Uhr steht das Grazer Trio Pure auf der Bühne, bestehend aus Sängerin Vesna Petkovic sowie den Pianisten Sandy Lopicic und Werner Radzik, die in jazzigen Arrangements Songs von David Bowie zum Besten geben. Außerdem wird ein großer Name des europäischen Jazz das Publikum im Stockwerk berücken: Die 75-jährige japanische Pianistin Aki Takase wird mit dem 25 Jahre jüngeren deutschen Saxofonisten Daniel Erdmann in plastische, gewitzte Duo-Konversationen eintreten. In der Pause wird zudem das Ö1 Jazzstipendium 2023 an den/die Gewinner/in überreicht. Neben einem Studium an der Jam Music Lab Private University in Wien winkt heuer erstmals zusätzlich eine CD-Produktion bei Quinton Records als Preis.

Ab 23.00 Uhr ist in der „Ö1 Jazznacht“, die traditionsgemäß den Ö1-Jazztag beschließt, Schriftsteller Peter Henisch zu Gast im Studio. Er wird seine Lieblingstonträger mitbringen, über seine Blues- und Jazzleidenschaft sprechen und auch seine eigenen, bluesgetränkten Lieder werden in dieser Jazznacht zu hören sein. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazztag.

