AVISO: Babler präsentiert seinen Plan zur SPÖ-Einigung

Das sind Bablers nächste Schritte zur Einigung der Partei + Analyse der Salzburg Wahl

Wien (OTS) - Am Montag, 24. April 2023, wird Andi Babler, Traiskirchner Bürgermeister, Bundesrat und Kandidat für den SPÖ-Vorsitz, seinen Plan zur Einigung der SPÖ präsentieren. Von allen drei Kandidat:innen wird Andi Babler am meisten zugetraut, die Partei einen zu können – und diese Chance will Babler nützen. Dazu legt er einen Fahrplan bis November vor, wo dann ein Einigungskongress stattfinden soll.



Datum: 24.04.2023, 14:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



