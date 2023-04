Clayton, Dubilier & Rice erweitert europäische ESG-Kompetenzen

London und New York (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice gab heute bekannt, dass es seine ESG-Kompetenzen durch die Einstellung von Hannah-Polly Williams als Director und Head of ESG in Europa erweitert hat. Hannah-Polly Williams wird eng mit den europäischen Investmentteams von CD&R sowie dem US- und Global-ESG-Team zusammenarbeiten, um Initiativen zu beschleunigen, die Mehrwert für die Portfoliounternehmen des Unternehmens im Vereinigten Königreich und in Europa schaffen.

Sie bringt bedeutende Erfahrungen in den Bereichen ESG, Unternehmensführung und Investorenengagement in die neue Rolle ein. Zuletzt war Williams als Senior Director bei FTI Consulting tätig, wo sie bei Unternehmensstrategie-Projekten beriet und Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrie bei der Entwicklung und Implementierung von Nachhaltigkeitsprogrammen und der Verbesserung der betrieblichen Leistung unterstützte. Vor ihrer Zeit bei FTI, war Hannah-Polly Williams in New York als Global Director of Board Strategy and Engagement beim International Rescue Committee (IRC), einer globalen Nichtregierungsorganisation für humanitäre Hilfe, Unterstützung und Entwicklung tätig, wo sie das effektive Vorstandsengagement des IRC leitete und maßgeblich an der Gründung seines globalen Board DEI Action Plan beteiligt war. Hannah-Polly Williams begann ihre Karriere in London mit der Entwicklung von Partnerschaften aus dem privaten Sektor bei Oxfam, dem Overseas Development Institute und derAllegra Foundation.

„Ich freue mich, unser ESG-Team zu erweitern, das wir gezielt aufgebaut haben, um unsere Portfoliounternehmen und Investmentteams bei der Wertschöpfung zu unterstützen", so Vindi Banga, CD&R Operating Partner und ehemaliges Mitglied des Unilever Executive Committee, der die ESG-Initiativen des Unternehmens leitet. „Wir freuen uns auf die wertvollen Beiträge von Hannah-Polly Williams, um diese wichtigen Bemühungen im Vereinigten Königreich und in Europa voranzubringen."

„CD&R verfügt über ein gut etabliertes ESG-Programm und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um darauf aufzubauen", erklärte Williams. „Ich bin der Meinung, dass für CD&R, seine aktuellen und zukünftigen europäischen Portfoliounternehmen und alle Stakeholder durch die kontinuierliche Integration von ESG-Aspekten ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial besteht."

Hannah-Polly Williams wird an der ESG Initiatives Group des Unternehmens mitwirken, einem Team von multidisziplinären Spezialisten, die für die ESG-Strategie, Integration und Konnektivität im gesamten Unternehmen, externe Kooperationen und Berichterstattung zuständig sind. Sie ist der zweite Neuzugang in der ESG Initiatives Group in den letzten sechs Monaten, nachdem Lori Butler im November 2022 als Director of Environmental Stewardship hinzukam, eine neu geschaffene Position, die den Portfoliounternehmen des Unternehmens helfen soll, durch Umweltstrategien Werte zu schaffen.

Hannah-Polly Williams erwarb einen B.Sc. in Economics and Government von der London School of Economics, einen M.Sc. in Global Governance and Ethics vom University College London und einen M.B.A. der Judge Business School an der University of Cambridge.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice ist eine private Investmentgesellschaft mit einer Strategie, die sich auf den Aufbau stärkerer, profitablerer Unternehmen in einer breiten Palette von Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen, Verbraucher, Technologie und Finanzdienstleistungen gründet. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat CD&R die Investition von mehr als 40 Milliarden US-Dollar in über 100 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von mehr als 175 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen über CD&R finden Sie auf www.cdr-inc.com und folgen Sie den Aktivitäten des Unternehmens über LinkedIn und @CDRBuilds auf Twitter.

