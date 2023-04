70 Jahre IDM: Beginn der Regionalkonferenzen in Mittel- und Osteuropa

Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa feiert sein 70-jähriges Jubiläum mit Partnern in den Zielländern

Wien (OTS) - Am 5. Dezember – dem Gründungsdatum des regionalen Think Tanks – wird Wien zur internationalen Drehscheibe der besten Ideen für Europas Zukunft. Das Motto „Locating the Future“ begleitet das IDM schon im gesamten Jubiläumsjahr und in die Länder Mittel- und Südosteuropas. Jetzt finden erste Events statt: Am 24.4. präsentiert Melanie Jaindl den Kulturführer Mitteleuropa 2023 auf der Danube Conference on Culture in Novi Sad. Das Magazin informiert seit bald 30 Jahren über Kulturvielfalt in der Region. Sebastian Schäffer diskutiert am 28.4. mit ukrainischen Partnern in Kyjiw über EU-Erweiterung und Sicherheit (Siehe Termin). Am 4.5. interviewt Malwina Talik die belarussische Aktivistin Katsiaryna Shmatsina. Weitere Events folgen in den kommenden Wochen bis zur großen Abschlusskonferenz in Wien am 5.12.2023. Unter anderem wird das IDM-Team in Bratislava, Budapest, Prag, Warschau und Chisinau aktiv sein.

Dilemma of Simultaneity – European Security and Integration

hybrides Event

Datum: 28.04.2023, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Ukrainian Institute for International Politics

Kyjiw, Ukraine

Url: https://bit.ly/41jxKvs

Rückfragen & Kontakt:

Melanie Jaindl, m.jaindl @ idm.at