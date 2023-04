VP-Mahrer: Reaktion zur Wahl in Salzburg

Volkspartei weiterhin auf Platz 1 - Linke Politik hat keine Mehrheit - neos scheitern an ihrer Regierungsarbeit

Wien (OTS) - Wilfried Haslauer und die Salzburger Volkspartei halten weiterhin den ersten Platz in Salzburg. „Die ersten Hochrechnungen zeigen eine klare Absage gegen eine Mehrheit für den Linksblock. Auch die neos wurden durch ihre Regierungsarbeit entzaubert. Diese Entwicklungen machen auch Mut für Wien, wo die SPÖ/neos Stadtregierung seit Jahren an der Realität der Menschen vorbei regiert. Die Volkspartei steht für einen klaren Kurs der Mitte und ist die starke bürgerliche Stimme im Land“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

