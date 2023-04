„Welcome to the Party“ - Junge Generation Wien startet Online-Wahlkabine und Willkommensprogramm für neue Mitglieder

Wien (OTS/SPW) - Die Mitgliederbefragung über den Vorsitz der Sozialdemokratie sorgt auch in der SPÖ Wien für einen Ansturm neuer Mitglieder. Die Junge Generation Wien will dabei besonders die jungen Mitglieder bei ihrem Einstieg in die Sozialdemokratie unterstützen und fair und umfassend über die Mitgliederbefragung informieren.



“Es ist eine große Chance!” zeigt sich der Vorsitzende der Jungen Generation Wien, Alexander Ackerl, überzeugt “Die anstehende Mitgliederbefragung hat sehr viele Wiener*innen motiviert, der SPÖ beizutreten und mitzubestimmen. Darunter sind besonders viele junge Menschen - für sie wollen wir den bestmöglichen Start in unserer Partei garantieren.”



Um diese Neumitglieder willkommen zu heißen, organisiert die Junge Generation eine Reihe an Welcome Events, Partys und Seminaren. “Unser Ziel ist es, den Einstieg in die Sozialdemokratie so motivierend wie möglich zu gestalten. Unsere neuen Genoss*innen sollen die volle Bandbreite unserer Bewegung erleben”, betont Ackerl.



Online-Wahlkabine



Umfassende Information rund um die Mitgliederbefragung spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit der SPÖ-Vorsitz-Befragungskabine (unter https://mitentscheiden.at) hat die JG Wien ein Tool geschaffen, um Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Kandidat*innen und ihre Programme näher kennenzulernen. Die Wahlkabine basiert auf 41 Fragen, die alle drei Kandidat*innen detailliert beantwortet haben und somit als Entscheidungshilfe für die Mitgliederbefragung dienen.

“Die JG Wien versteht sich als Informationsdrehscheibe für die Befragung - speziell für die neuen und jüngeren Mitglieder. Die Fragen zielen auf jene Themen ab, die uns besonders wichtig sind: Klimaschutz, Demokratie, Arbeit, Soziales, Bildung und Frauenpolitik. Mit der Wahlkabine können sich Mitglieder einerseits ein Bild über die Kandidat*innen machen, andererseits rücken wir in den Mittelpunkt, worum es eigentlich geht: Die inhaltliche Ausrichtung der österreichischen Sozialdemokratie", so Ackerl.



Der JG Wien-Vorsitzende sieht in der erhöhten Aufmerksamkeit auch eine Chance für die kommenden Nationalratswahlen: “Wir stehen spätestens 2024 vor einer Richtungsentscheidung für Österreich. Unser Land entscheidet sich dann zwischen einem Neustart, der unsere Demokratie, unseren Sozialstaat und unsere Gesellschaft insgesamt stärken würde, oder einem weiteren Abrutschen Österreichs in Richtung Orbanisierung. Die vielen Parteieintritte junger Menschen zeigen uns deutlich, dass wir diesen Kampf für eine bessere Zukunft nur gemeinsam gewinnen können. Wir sind bereit - seid ihr es auch?” (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Ackerl - Vorsitzender der JG Wien

+43 664 75135300

alexander.ackerl @ spw.at