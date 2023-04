ORF Radio Wien: In Erinnerung an den vor einem Jahr verstorbenen Willi Resetarits

Am 24. April mit seinen beliebtesten Hits und der Sendung „Trost und Rat“ zum Wiederhören

Wien (OTS) - Im Gedenken an den Künstler und Humanisten Willi Resetarits lässt Radio Wien am Montag, dem 24. April 2023, ab 5.00 Uhr zunächst die frühen Jahre Revue passieren, in denen Resetarits zur Kultfigur „Ostbahn Kurti“ wurde. Nebst einem ausführlichen Porträt wird es auch Ausschnitte aus jenem Interview mit Willi Resetarits zu hören geben, das Radio-Wien-Musikexperte Tommy Vitera nur wenige Woche vor dessen Tod aufgenommen hat. In der Sendung zu Wort kommen Freundinnen und Freunde sowie Weggefährtinnen und Weggefährten wie Birgit Denk oder Konzertveranstalter Erich Schindlecker. Schindlecker war es auch, der für die legendär gewordenen „Klassentreffen“ auf der Kaiserwiese im Wiener Prater verantwortlich war.

Radio-Wien-Moderator Sascha Boctor, damals verantwortlicher Redakteur der Sendung „Trost und Rat“, erzählt Schnurren vom Entstehen der Sendungen. Und: Eine dieser „Trost und Rat“-Sendungen (aus dem Jänner 1996) gibt es dann zum Abschluss zwischen 19.00 und 20.00 auf Radio Wien zum Wiederhören.

