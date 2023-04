ORF-Stars jubeln über Publikumspreise bei der „KURIER ROMY 2023“

Wien (OTS) - Begehrte Publikumspreise für den ORF bei der „KURIER ROMY 2023“! Die diesjährigen Trophäen wurden am Samstag, dem 22. April 2023, im Rahmen der Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises in der Wiener Hofburg verliehen. In fünf Kategorien fiel die Wahl des Publikums auf ORF-Stars: Lisa Gadenstätter und Hanno Settele erhielten die „ROMY“ in der Kategorie „TV-Journalismus“. Andreas Goldberger und Michael Roscher wurden mit dem Preis in der Kategorie „Sport“ ausgezeichnet. Zum „Beliebtesten Schauspieler Film“ wurde Thomas Stipsits gewählt. Anke Engelke erhielt für ihre Rolle im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinospielfilm „Der Onkel“ die „ROMY“ als „Beliebteste Schauspielerin Film“. Das Voting für den „Beliebtesten Schauspieler Serie/Reihe“ gewann Michael Steinocher. Durch den Abend führte Moderatorin Arabella Kiesbauer.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Es ist eine Freude zu sehen, dass das heimische Publikum seine Wertschätzung für die ORF-Stars Jahr für Jahr durch die ‚ROMY‘-Publikumspreise ausdrückt. Neben den konstant hohen Einschaltquoten sind diese Auszeichnungen Beweis dafür, dass der unermüdliche Einsatz und die herausragende Arbeit, die sie und die dahinterstehenden Teams leisten, wahrgenommen werden und sich großen Zuspruchs erfreuen. Besonders schön ist, dass die diesjährigen ‚ROMYs das Vertrauen in das ORF-Programm in all seiner öffentlich-rechtlichen Bandbreite – von TV-Journalismus über Sport bis hin zu den Bereichen Film und Serie/Reihe – widerspiegeln.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ‚Romy‘-Gala war ein glanzvoller TV-Abend, der einmal mehr gezeigt hat, wie talentiert und facettenreich unsere Fernsehmacher/innen und Filmschaffenden sind. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu ihren Auszeichnungen.“

Der ORF bei der „KURIER ROMY 2023“ – Die Gewinnerinnen und Gewinner der Publikumspreise im Überblick:

-- TV-Journalismus: Lisa Gadenstätter und Hanno Settele („Dok 1“)

-- Sport: Andreas Goldberger und Michael Roscher

-- Beliebteste Schauspielerin Film: Anke Engelke („Der Onkel“)

-- Beliebtester Schauspieler Film: Thomas Stipsits („Love Machine 2“)

-- Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe: Michael Steinocher (Landkrimi: „Der Schutzengel“)

„ROMY“-Highlights auf Flimmit

Am 22. April versammelten sich nationale und internationale Stars wieder zur „ROMY“-Gala in der Wiener Hofburg. Die meisten „ROMY“-Stars findet man aber auf Flimmit. Und zwar in der wohl umfangreichsten Kollektion an „ROMY“-ausgezeichneten Filmen, Serien und Dokus, die das Netz zu bieten hat. Darunter u. a. die Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl, oder die Landkrimis „Immerstill“ mit Christina Cervenka und „Schutzengel“ mit Michael Steinocher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at