SP-Novak: Herzliche Gratulation an Marina Hanke zur Wiederwahl als Wiener SPÖ Frauenvorsitzende

Wien (OTS/SPW) - Herzliche Gratulationswünsche richtet SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA an Marina Hanke, die auf der heutigen Konferenz der Wiener SPÖ-Frauen in ihrem Amt als Frauenvorsitzende der SPÖ Wien wiedergewählt wurde: „Ich gratuliere Marina Hanke zu diesem tollen Wahlergebnis und bedanke mich bei ihr und ihrem Team für die großartige Arbeit, die unsere Frauenorganisation für die Frauen in unserer Stadt leistet.“

Für Marina Hanke war es die zweite Wiederwahl seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2019. Auf der Frauenkonferenz verabschiedet wurde die Wiener Frauensekretärin Nicole Berger-Krotsch. „Danke für deinen Einsatz, deine Tatkraft und für die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit“, bedankt sich Barbara Novak bei der scheidenden Frauensekretärin, die 17 Jahre in diesem Amt tätig war.****

„Seit vielen Jahrzehnten setzen sich die Wiener SPÖ-Frauen als eines der größten Frauennetzwerke Österreichs für ein gutes und gleichberechtigtes Leben für alle Frauen in unserer Stadt ein. Ohne den Willen und die Hartnäckigkeit vieler starker Frauen gäbe es viele Errungenschaften für Frauen in unserer Stadt heute nicht“, betont Barbara Novak.

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen brauche es eine starke Stimme für die Frauen ganz besonders: „Die Teuerungskrise stellt Frauen einmal mehr vor große Herausforderungen. Denn wie wir wissen, verdienen Frauen nicht nur viel weniger als Männer und verrichten einen Großteil der unbezahlten Care-Arbeit, sondern sind auch viel häufiger von Armut betroffen. In Zeiten steigender Preise müssen viele Frauen nun einen ungleich höheren Teil ihres Einkommens zur Deckung der täglichen Lebenskosten ausgeben“, erklärt die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin.

Durch den beitragsfreien Kindergarten, die Gratis-Ganztagsschulen, den geförderten Wohnbau und das Wohnticket für Alleinerziehende, eine Arbeitsmarktpolitik speziell für Frauen sowie durch ein dichtes Gewaltschutznetz schafft Wien Bedingungen, die allen Frauen ein gutes Leben ermöglichen. Auch in der Teuerungskrise greift Wien den Frauen unter die Arme und hilft schnell und treffsicher mit Maßnahmen, die Frauen unterstützen: Mit dem Wiener Energiebonus, bei der Teilübernahme von Rückständen bei der Energierechnung und ab dem Sommer mit dem Wiener Wohnbonus und einer Sondergutschrift für alle Mieter*innen von Gemeindewohnungen.

Auch das Sozialhilfe-Paket der Wien Energie, das es sozialen Einrichtungen wie der Volkshilfe ermöglicht, unbürokratisch Strom-, Gas- und Wärmegutscheine für ihre Klient*innen abzurufen, hilft insbesondere Frauen. „Als Wiener Sozialdemokratie sorgen wir dafür, dass niemand zurückbleibt. Wien ist die Stadt der Frauen: In unserer Stadt sollen alle Frauen selbstbestimmt und unabhängig leben können“, unterstreicht Barbara Novak abschließend. (Schluss)

