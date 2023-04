Femizid - SPÖ-Holzleitner: Regierung muss beim Gewaltschutz endlich in die Gänge kommen!

Frauen nicht noch länger alleine lassen – brauchen Nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt und Umsetzung der Istanbul-Konvention

Wien (OTS/SK) - Nach dem mutmaßlich neunten Femizid in diesem Jahr richtet SPÖ-Frauenvorsitzende und -Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner den dringlichen Appell an die Regierung, endlich wirksame Maßnahmen zum Gewaltschutz umzusetzen: „Schon wieder wurde eine Frau mutmaßlich von ihrem Partner ermordet. Ich erwarte mir von der Regierung und insbesondere von der zuständigen Frauenministerin Raab, hier nicht länger wegzuschauen und endlich in die Gänge zu kommen! Es muss alles unternommen werden, um Frauen so gut es geht vor Gewalt zu schützen. Sie dürfen nicht noch länger alleine gelassen werden!“, so Holzleitner heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Holzleitner erinnert an die Forderungen der SPÖ zum Gewaltschutz: „Für die so dringend notwendige Umsetzung der Istanbul-Konvention braucht es auch den Nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt“, so Holzleitner. Dieser umfasst neben regelmäßigen multi-institutionellen bundesweiten Gefährdungskonferenzen und Analysen auch eine nationale Krisenstabstelle in der Bundesregierung sowie die finanzielle Absicherung von Frauen- und Mädchenberatungsstellen als dezentrale Stellen in den Regionen. (Schluss) lp

