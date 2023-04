Bis zu 792.000 verfolgten siebente „Dancing Stars“-Live-Show

Wien (OTS) - Sechs Solotänze, zwei Gruppentänze und eine weitere Entscheidung: Bis zu 792.000 waren am Freitag, dem 21. April 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei, als Lucas Fendrich und Lenka Pohoralek den beliebten ORF-Tanzevent verlassen mussten. Die „Präsentation der Tänze“ um 20.15 Uhr sahen im Schnitt 637.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 25 Prozent. Die Entscheidung ab ca. 22.20 Uhr verfolgten im Schnitt 668.000 bei einem Marktanteil von 30 Prozent. Auch bei den Jungen sind die „Dancing Stars“ weiterhin beliebt: Bei den 12- bis 29-Jährigen erreichte die Show 26 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen 18 Prozent Marktanteil.

Lucas Fendrich: „Ich habe mein Bestes gegeben und Lenka hat definitiv das Maximale aus mir herausgeholt. Es war eine lustige Zeit und ich hätte mir nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich hätte auf alle Fälle Lust gehabt noch weiter zu tanzen und wir hätten das sicherlich auch ganz gut hingekriegt. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass es jetzt zu Ende ist, denn zwei Tänze nächste Woche wären wirklich heftig gewesen – aber Lenka hätte mich schon irgendwie durchgeboxt. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ich morgen ausschlafen kann.“

Am Freitag, dem 28. April, sind folgende Paare in der achten „Dancing Stars“-Show live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei: Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen sind alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur verfügbar. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.





