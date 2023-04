ARBÖ-Prüfzentrum in Wörgl offiziell eröffnet

Auf einer Grundfläche von 900 Quadratmetern entstand ein Prüfzentrum mit drei Durchfahrtsboxen, einem Shop- und Kassabereich sowie Sozialräumen.

Wien (OTS) - Mit dem neu eröffneten ARBÖ-Prüfzentrum an der Salzburger Straße 44a in Wörgl führt der ARBÖ seinen Erneuerungsprozess auch in Tirol fort. In knapp neun Monaten Bauzeit entstand ein hochmoderner Standort in Wörgl. Die Bauarbeiten wurden von der Firma Bodner, mit Firmensitz in Kufstein, um 3,6 Millionen Euro durchgeführt. Im neuen Prüfzentrum sind insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon eine Kundendienstmitarbeiterin und sieben Kfz-Techniker.

Insgesamt betreut der ARBÖ von diesem Standort aus 5.000 Mitglieder in der gesamten Region Wörgl. Pro Jahr führt das Team von Prüfzentrumsleiter Thomas Kapfinger rund 800 Panneneinsätze und 500 Abschleppungen durch. Neben dem klassischen Pannendienst werden im Prüfzentrum auch technische Dienstleistungen wie zum Beispiel die § 57a-Begutachtung, Windschutzscheibenreparaturen, Fahrwerksvermessungen oder Kleinreparaturen durchgeführt. Aber auch Beratung und Hilfe bei sämtlichen Themen rund um die Mobilität und vieles mehr stellt der ARBÖ für seine Mitglieder bereit. „Mit dem neuen Standort in bester Lage und mit optimaler Infrastruktur treten wir noch offensiver als moderner, zuverlässiger und freundlicher Mobilitätspartner auf und können unsere Services in vollem Umfang und in gewohnt hoher Qualität anbieten“, sagt Helmut Glantschnig, Präsident des ARBÖ Tirol, im Zuge der Eröffnung in Wörgl.

Die Erfolgsquote aus dem Vorjahr belegt, wie wichtig ein gut funktionierender Pannendienst ist: 9 von 10 Pannen wurden direkt an Ort und Stelle gelöst – so konnten die Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrt nahezu ohne Zeitverlust fortsetzen. Durch den neuen Standort kann der ARBÖ als verlässlicher Mobilitätspartner noch schneller, professioneller und kundenorientierter agieren sowie den Tirolerinnen und Tirolern in der gesamten Region im Fall des Falles helfen.

Auch für Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, ist die Eröffnung des neuen Standorts in Wörgl ein Schritt in die Zukunft: „Kundenbetreuung steht beim ARBÖ im Fokus und mit unseren bestens geschulten Technikerinnen und Technikern sowie Pannenfahrerinnen und Pannenfahrern können wir rund um die Uhr Mitgliedern in Notsituationen schnell helfen und optimale Kundenbetreuung garantieren. Der ARBÖ vertritt seit mehr als 123 Jahren mobile Menschen, und wir werden das auch in Zukunft tun. Mit Einsatzbereitschaft, Weitblick und modernen Infrastruktur, wie eben mit einem Prüfzentrum wie diesem“, so Dr. Rezar bei der Eröffnung.

