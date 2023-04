FPÖ – Hafenecker: Erhöhte Pendlerpauschale muss auch nach dem Juni weiterlaufen!

Sprit wird zulasten der Pendler teurer, obwohl sich die Rohölpreise auf Talfahrt befinden

Wien (OTS) - „Es ist komplett unverständlich, dass Diesel und Benzin in Österreich immer teurer werden, obwohl sich die Rohölpreise auf Talfahrt befinden. Profiteure sind natürlich die teilstaatliche OMV und der schwarze Finanzminister Brunner, der seine ‚klebrigen‘ Finanzfinger immer tiefer in die Taschen der Steuerzahler steckt“, so heute der freiheitliche Generalsekretär und FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Seit langem fordern die Freiheitlichen nachhaltige Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise, wie etwa massive Senkungen der Mehrwert- und Mineralölsteuer sowie eine sofortige Abschaffung der CO2-Straftsteuer. „Die schwarz-grüne Regierung hätte ein leichtes Spiel, die Preise an den Tankstellen zu senken, ist aber anscheinend in der Mobilitätsfeindlichkeit der grünen Ökomarxisten gefangen. Die ÖVP sitzt politisch scheintot am Straßenrand, um den Pendlern zuzusehen, wie sie sich finanziell ausbluten. Die erhöhte Pendlerpauschale hilft dabei nur ansatzweise aus der Not, läuft aber mit Ende Juni dieses Jahres aus. Ein Wegfall der Erhöhung wird einem Angestellten mit einem Monatsbruttolohn von 2.500 Euro etwa 100 Euro weniger am Konto kosten“, erklärte der FPÖ-Verkehrssprecher.

Solange die Treibstoffpreise aufgrund der Regierungsuntätigkeit im Land dermaßen hoch seien, sei die erhöhte Pendlerpauschale auf unbestimmte Zeit weiter zu gewähren, forderte Hafenecker eine Verlängerung der Pauschale ein und weiter: „Es ist inakzeptabel, dem Bürger so unverschämt das Geld in Zeiten einer solch hohen Inflation aus der Tasche zu ziehen, vor allem von jenen, die auf ihr KFZ für den Weg in die Arbeit angewiesen sind. Die Österreicher dürfen mit der Fahrt zum Arbeitsplatz nicht bestraft werden!“

