14. Bezirk: Straßenumgestaltungsarbeiten in Nisselgasse, Penzinger Straße und Hadikgasse

Mehr Sicherheit, neue Grünflächen, 23 neue Bäume und bessere Aufenthaltsqualität

Wien (OTS) - Das Grätzl rund um Penzinger Straße, Nisselgasse und Hadikgasse im 14. Bezirk wird durch neue Begrünung und Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit aufgewertet. Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 25. April 2023, mit Umgestaltungsarbeiten in der Nisselgasse zwischen Penzinger Straße und Hadikgasse, in der Penzinger Straße zwischen Einwanggasse und Nisselgasse und in der Hadikgasse im Kreuzungsbereich mit der Nisselgasse. Bis voraussichtlich September 2023 wird durch insgesamt 23 neue Bäume, eine Begegnungszone, Grünflächen sowie Sitzmöbel zum konsumfreien Aufenthalt eine Umgebung mit verbessertem Mikroklima und guter Aufenthaltsqualität geschaffen.

Nisselgasse

Die Nisselgasse zwischen Penzinger Straße und Hadikgasse wird zu einer nahezu niveaugleichen Begegnungszone umgestaltet. Zusätzlich sorgen künftig fünf neue Bäume vor allem in den heißen Sommermonaten für Abkühlung. Darüber hinaus werden Grünflächen errichtet und Sitzbänke zum konsumfreien Verweilen aufgestellt. Nach dem Umbau steht dem Fahrzeugverkehr ein Fahrstreifen in Richtung Kennedybrücke zur Verfügung. Die derzeit bestehenden räumlich getrennten Haltestellen der Autobuslinie 51A (Ausstiegshalt in der Nisselgasse und Einstiegshalt in der Hadikgasse) werden in eine gemeinsame Doppelhaltestelle in der Nisselgasse zusammengeführt. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird an der Kreuzung mit der Penzinger Straße eine neue Ampelanlage errichtet.

Penzinger Straße von Einwanggasse bis Diesterweggasse

Die Umgestaltung der Penzinger Straße erfordert eine Neugestaltung des Straßenquerschnittes im Kreuzungsbereich mit der Nisselgasse. Es entstehen neue Grünflächen, zwölf neue Bäume werden gepflanzt und zum Verweilen werden Sitzbänke aufgestellt. Die Gehsteige in der Penzinger Straße zwischen Nisselgasse und Einwanggasse werden entsprechend den notwendigen Querschnittsbreiten angepasst.

Hadikgasse

Von Nisselgasse bis vor Höhe Hausnummer 66 wird als Fortsetzung der bestehenden Baumallee ein Grünstreifen mit sechs neuen Bäumen und Sitzmöbel errichtet. Die bisherige Einstiegshaltestelle der Autobuslinie 51A in der Hadikgasse wird in ein Haltestellenkap für den Schienenersatzverkehr und die Nachtbusse umgewandelt.

Verkehrsmaßnahmen

Nisselgasse

Auf Baudauer ist die Nisselgasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Diesterweggasse bei gleichzeitiger Umdrehung der Einbahnführung. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten. Die Haltestelle „Nisselgasse/Hietzing“ der Autobuslinie 51A wird auf Baudauer in die Diesterweggasse vor Höhe Hausnummer 1-3 verlegt.

Penzinger Straße

Die Penzinger Straße wird auf Baudauer ab der Einwanggasse bis und in Richtung Phillipsgasse als provisorische Einbahn geführt. Die Einbahnführung der Gyrowetzgasse wird umgedreht und erfolgt auf Baudauer in Richtung Penzinger Straße. Die Umleitung der Penzinger Straße erfolgt über Phillipsgasse und Hadikgasse.

Örtlichkeit der Baustelle: 14., Nisselgasse zwischen Penzinger Straße und Hadikgasse sowie Penzinger Straße zwischen Einwanggasse und Nisselgasse

Baubeginn: 25. April 2023

Geplantes Bauende: 6. September 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

