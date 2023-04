AVISO: Letzte Wahlkampfaktion der KPÖ PLUS zur Salzburger Landtagswahl mit Kay-Michael Dankl am Samstag, 22. April 2023

Salzburg (OTS) - Am letzten Tag vor der Salzburger Landtagswahl informiert die KPÖ PLUS in mehreren Stadtteilen und Gemeinden, um noch SalzburgerInnen zu überzeugen, ihr Wahlrecht zu nutzen. Für KPÖ PLUS gibt es eine echte Chance, in den Landtag einzuziehen, es wird aber knapp. Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl und Listenzweite Natalie Hangöbl werden bei der Neuen Mitte Lehen sein.



Datum: 22.04.2023, 12:00 - 14:00 Uhr

Ort: Neue Mitte Lehen

Schumacherstraße 14, 5020 Salzburg, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kay-Michael Dankl

KPÖ PLUS

0650 30 78 660

office @ kpoeplus-sbg.at

http://kpoeplus-sbg.at