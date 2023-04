Mehr Klimakompetenz für Gesundheitsberufe - Übergabe offener Brief an Ministerin Gewessler und Minister Rauch

Wien (OTS) - Ein breites Bündnis aus Vertreter:innen der Gesundheitsberufe hat am Freitag 21.4.2023 einen offenen Brief an die Klimaministerin Leonore Gewessler und den Gesundheitsminister Johannes Rauch übergeben. In diesem fordern Sie die Ministerien dazu auf, die Rahmenbedingungen für eine rasche Umsetzung von Klimakompetenzen in Aus-, Fort- und Weiterbildung aller im Gesundheitssektor Tätigen zu schaffen.

Die Klimakrise wird von der WHO als die größte Gesundheitsbedrohung unserer Zeit bezeichnet. Daher brauche es dringend ein starkes proaktives Bekenntnis von Seiten der Politik zu einem klimakompetenten Gesundheitssektor, so Johanna Schauer-Berg von Health for Future Austria. Die breite Unterstützung des offenen Briefes durch 30 Organisationen aus diversen Bereichen des Gesundheitssektors zeige eindeutig die Relevanz und Dringlichkeit der Forderungen, betont Johanna Schauer-Berg.

