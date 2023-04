VP-Zierfuß ad Künsberg-Sarre: Lassen neos wirklich keine Kinder zurück?

Kompletter Realitätsverlust bei den neos angesichts katastrophalen Versagens in der Wiener Stadtregierung

Wien (OTS) - Laut den Aussagen der neos-Bildungssprecherin wird bei den neos das Kindeswohl groß geschrieben.

Ein kleiner Faktencheck: Fördermittelskandal bei der MA10 und die betriebliche Schließung des Kindergartenvereins Minibambini, Essenslieferungen durch als Bauunternehmer angemeldete Scheinfirmen und offenbar sogar verschimmeltes Essen. Kontrollversagen bei MA10 und MA11. Und es gäbe noch mehr.

Dazu meint der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Harald Zierfuß: „Die Aussagen der neos sind leider absolut nicht mit der Realität vereinbar. So verloren über 800 Kinder schlagartig wegen monatelanger Untätigkeit von neos-Stadtrat Wiederkehr ihren Kindergartenplatz. Sind neos diese Kinder auch ein Anliegen? Gemerkt hätte man das nicht.“

Chancengleichheit ohne Deutsch?

Auch die Aussage, dass in Wien echte Chancengleichheit für jedes Kind umgesetzt wird, ist durchaus mutig.

„Wie erklärt sich der zuständige Stadtrat denn tausende Kinder, die jedes Jahr Wiener Kindergärten verlassen, ohne ausreichend Deutsch für die Schule zu sprechen? Das sind tausende Kinder jedes Jahr, denen die gescheiterte Bildungspolitik von SPÖ/neos Chancen geraubt hat. Es gibt offenkundig riesige offene Baustellen für die Chancen der Kinder in unserer Stadt, die neos in keinster Weise lösen“, führt Zierfuß abschließend aus.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at