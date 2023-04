35 Jahre „Kärnten heute“

Wien (OTS) - Die tägliche Fernsehsendung „Kärnten heute“ feiert am 2. Mai ihren 35. Geburtstag. Ab kommenden Montag, dem 24. April 2023, erinnern sich „Kärnten heute“-Reporterinnen und -Reporter der ersten Stunde an ihre Anfänge und Highlights und lassen die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren.

Mit dem Start der neun regionalen Ausgaben von „Bundesland heute“ am 2. Mai 1988 führte der ORF die TV-Regionalisierung ein und startete damit ein neues Zeitalter in der Information des ORF-Publikums. Mit Beiträgen und Nachrichten über Ereignisse aus dem Bundesland ist „Kärnten heute“ seit nunmehr 35 Jahren ein gelebtes Bekenntnis zum Föderalismus, der ein Grundprinzip des öffentlich-rechtlichen ORF darstellt.

Rund 11.800 Sendungen hat das ORF-Landesstudio Kärnten in den vergangenen 35 Jahren produziert. Bei einem Marktanteil von 69 Prozent sahen im vergangenen Jahr im Schnitt täglich 123.000 Kärntnerinnen und Kärntner ihre lokale Fernsehsendung ab 19.00 Uhr in ORF 2 K.

„Das Team des ORF Kärnten schafft es seit 35 Jahren auf höchstem journalistischen Niveau informativ, spannend, aktuell und vor allem objektiv zu berichten. Die hervorragenden Quoten der vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass die Menschen ihrem regionalen ORF ihr Vertrauen schenken. Diese ungebrochene Treue der Kärntnerinnen und Kärntner zur täglichen Fernseh-Informationssendung aus unserem Bundesland ist für uns Motivation und Auftrag gleichermaßen, auch künftig als starkes Regionalmedium wahrgenommen zu werden. Für das Vertrauen und Ihre Treue möchte ich mich herzlichst bedanken. Ein großes Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF Kärnten für die hervorragende Arbeit, die jeden Tag geleistet wird. Das Erfolgsformat ‚Kärnten heute‘ ist das Produkt dieser engagierten, seriösen und verlässlichen Arbeit“, so ORF-Kärnten Landesdirektorin Karin Bernhard.

Die unter dem damaligen Chefredakteur Helmut Feucht gestartete Informationssendung wurde von 2. Mai 1988 bis 24. September 1999 von Montag bis Freitag gesendet. Seit 25. September 1999 gibt es täglich „Kärnten heute“.

„Ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, chronikalische Ereignisse oder Veranstaltungen, das ‚Kärnten heute‘-Team ist täglich landauf, landab unterwegs. Unser Publikum dankt es seit 1988 mit großer Treue. An Spitzentagen sind bis zu 200.000 Zuschauer/innen um 19.00 Uhr in ORF 2 mit dabei, wenn die Kolleginnen und Kollegen von Redaktion und Technik aus allen Regionen des Landes berichten. Der Erfolg von ‚Kärnten heute‘ ist in Zeiten von immer mehr Informationsquellen keine Selbstverständlichkeit und dafür sagen wir danke. Es ist für uns zugleich Auftrag, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, um mit ,Kärnten heute‘ ein tägliches Schaufenster unserer Region zu sein“, so ORF-Kärnten Chefredakteur Bernhard Bieche.

Ein Rückblick auf 35 Jahre „Kärnten heute“:

Ehemalige und noch aktive Redakteurinnen und Redakteure des Landesstudios blicken zurück auf 35 Jahre Information und Unterhaltung. Unter anderem wird der heutige ZIB-Redakteur Günther Mayr zum Gespräch gebeten, der 1991 für das Landesstudio Kärnten live von den Kämpfen an der Kärntner Grenze zu Slowenien berichtete. Aber auch der ehemalige Chefredakteur und Direktor des Landesstudios Kärnten Willy Mitsche, die „Kärnten heute“-Moderatorin Helga Suppan oder der ehemalige ORF-Sportmoderator und spätere Direktor des Landesstudios Willy Haslitzer kommen zu Wort. Als Gesprächskulissen wurden unterschiedliche Locations gewählt, beispielsweise das Stadttheater Klagenfurt, das Casino Velden oder auch die Heidi-Horten-Arena. Ein Rückblick auf 35 Jahre „Kärnten heute“ – zu sehen ab Montag, dem 24. April, bis einschließlich 2. Mai, täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 K.

