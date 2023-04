Marktleben: Fotoausstellung am Schlingermarkt

12 kunstvoll gestaltete Fotoleinwände zeigen das tägliche Geschehen am Markt

Wien (OTS) - Das Leben am Schlingermarkt in all seinen Facetten und den unterschiedlichen Akteuren zeigen seit heute 12 an den Marktaußenseiten der Stände angebrachte Leinwände am Schlingermarkt in Floridsdorf. Sie sind das Ergebnis eines Fotoprojektes dreier jungen Wiener Fotograf*innen, die sich intensiv mit dem Schlingermarkt, seinen Standler*innen und Besucher*innen auseinandergesetzt haben. Mit den bunten Bildern in einer Dimension von 3,40 x 1,70 m soll Lust auf Marktgenuss gemacht werden und auch die Geschichte „hinter“ dem Marktgeschehen erzählt werden.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, das Einkaufserlebnis auf den Wiener Märkten in ein attraktives Umfeld zu betten. Diese tollen Fotografien verleihen dem Markt schon fast das Ambiente einer Galerie“, lädt Märktestadträtin Ulli Sima zum Besuch ein und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Zusätzlich zu den Plakaten am Markt wird es vier verschiedene Postkartenmotive vom Schlingermarkt geben. Abzuholen sind diese bei den Marktstandler*innen. Marktkund*innen können dann von ihrem Lieblingsmarkt originelle Grüße in die ganze Welt verschicken.

„Viele bisherige Maßnahmen haben auf dem Floridsdorfer Markt im Schlingerhof zu einem riesigen Aufschwung geführt. Wir hoffen auch mit diesem Kunstprojekt weiter dazu beitragen zu können“, so Bezirksvorsteher Georg Papai.

Floridsdorfer Markt mitten im Gemeindebau

Der Floridsdorfer Markt, auch „Schlingermarkt“, wie er im Volksmund ob seiner Lage im Schlingerhof, einem der bekanntesten Gemeindebauten Wiens, genannt wird, war immer schon ein beliebter Treffpunkt jenseits der Donau. Der nach historischem Vorbild gebaute Brunnen bildet das Zentrum des bunten, preiswerten Marktes mit familiärem Flair. Wer an heißen Sommertagen gemütlich Köstlichkeiten vom Markt genießen will, setzt sich am besten ins „Tröpferlbad“, einer schattenspendenden, kühlenden Oase am Markt. Großer Beliebtheit erfreut sich der Bauernmarkt freitags und samstags.

„Alles, was die Attraktivität unserer Märkte steigert, stößt bei uns auf offene Türen und daher freuen wir uns sehr über neue Ideen, wie die aktuelle Fotoausstellung am Schlingermarkt“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

