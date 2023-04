MQ: Verleihung Ehrenkreuz an Christian Strasser

Wien (OTS) - Heute Freitag, 21. April wurde Christian Strasser, ehemaliger Direktor des MuseumsQuartier Wien, vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“ ausgezeichnet.



„Christian Strasser hat mit seinem Engagement dazu beigetragen, das MuseumsQuartier national und international als Vorzeigemodell zu positionieren. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu dieser Auszeichnung“, so Bettina Leidl, Direktorin MuseumsQuartier Wien.



Christian Strasser wurde 2011 zum Geschäftsführer des MuseumsQuartier Wien bestellt. Er zeichnete für die Umsetzung außergewöhnlicher Kulturprojekte, die Entwicklung neuer Konzepte für die Belebung des MQ ebenso wie für die erste bauliche Erweiterung des Areals seit der Eröffnung, die „MQ Libelle“ am Dach des Leopold Museums, verantwortlich.



„Es war mir eine große Freude, einen so spannenden und attraktiven Kultur- und Lebensraum mitzugestalten, insbesondere weil sowohl internationale Gäste, aber auch die Wienerinnen und Wiener die Angebote so gut angenommen haben. Wien wäre ohne sein MuseumsQuartier nicht dasselbe. Ich bin daher sehr dankbar für die vielen Projekte, die ich gemeinsam mit meinem Team umsetzen konnte“, so Christian Strasser, Generaldirektor Sozialbau AG.



Mit rund 60 kulturellen Einrichtungen und 4,5 Millionen Besucher:innen pro Jahr zählt das MuseumsQuartier heute zu den weltweit größten Kunst- und Kulturarealen.





Über Christian Strasser

Der gebürtige Oberösterreicher und promovierte Jurist Dr. Christian Strasser, MBA startete seine Berufslaufbahn bei der Linzer Veranstaltungs GmbH, leitete das Kulturhaus Posthof und war als Prokurist am Aufbau des Ars Electronica Center Linz beteiligt. 12 Jahre lang verantwortete er anschließend den gesamten Immobilienbereich der Stadt Linz und war ab 2005 auch für den Hochbau zuständig. 2011 wurde er zum Geschäftsführer des MuseumsQuartier Wien bestellt und hatte diese Position bis 31.12.2021 inne. Mit 1. Jänner 2022 wechselte Christian Strasser als Generaldirektor zur Sozialbau AG, dem größten privaten und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Österreichs.

