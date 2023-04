Sind Medien kaufbar?

Podcast „Microfonierte Gedanken“, Folge 7 erschienen: Gast im Studio: Univ.-Prof. Dr. Fritz Hausjell

Wien (OTS/IIM) - Österreichs Medienhäuser stecken in einer hausgemachten Krise. So beschloss in den vergangenen Tagen die schwarz(türkis)-grüne Bundesregierung das Aus für die älteste Tageszeitung der Welt, die "Wiener Zeitung". Zahlreiche Kündigungen werden die Folge sein. Aber auch andere Medienunternehmen werden sich von Mitarbeitern trennen.

Beim öffentlich-rechtlichen ORF gibt es seit Jahren nur mehr minimale Gehaltserhöhungen und goldene, silberne oder blecherne Handshakes am laufenden Band. Dazu kommt noch, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Medienmacher recherchiert, die von Politikern bestochen worden sein sollen. In dem am 3. Mai 2023 veröffentlichten Pressefreiheitsindex von ROG-RSF wird Österreich wieder einige Plätze verlieren.

Über all dies spricht der Vorstand des Internationalen Institutes für Medien, Prof. Fred Turnheim, mit dem stellvertretenden Vorstand des Institutes für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und Präsidenten von Reporter ohne Grenzen (ROG-RSF), Univ-Prof. Dr. Fritz Hausjell im Podcast Microfonierte Gedanken. Studiotechnik: Ben Kasses.

Bisher wurden folgende Podcast veröffentlicht: „Bildung rettet Rechtsstaat“, Studiogast: Mag. Friedrich Forsthuber, Präsident Straflandesgericht Wien und Präsident des Vereines „Justizgeschichte und Rechtsstaat“ (31. MÄRZ 2023); „Jura Soyfer und das Ende der Welt“, Studiogast: Wiss. Rat. Dr. Herbert Arlt, Präsident der Jura-Soyfer-Gesellschaft (10. MÄRZ 2023); „Augenzeugenbericht aus China“, Studiogast: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kubin, Universität Bonn und Shantou University (17. FEBER 2023); „Deutsche Bundeswehroffiziere als Trolle“, Studiogast: Dr. Martin Selmayr, Europäische Kommission (9. FEBER 2023)und ein Mitschnitt einer Veranstaltung des IIM-Vienna „Journalisten entlarven Trolle und Astroturfer“ am 19. Jänner 2023 im Jury-Soyfer-Saal in der Wiener Hofburg.

Den Podcast „Microfonierte Gedanken“ können Sie kostenlos auf Spotify, YouTube, Tumbir, Apple- und Google-Podcast und auf der Website des IIM-Vienna: www.iim.institute hören.

