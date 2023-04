Digitalisierung im Gesundheitswesen: Hilft das den Menschen?

AK NÖ-Präsident Markus Wieser überraschte am heutigen zweiten Tag des 5. PRAEVENIRE Digital Health Forums mit einer starken und kritischen Keynote.

Wien (OTS) - „Warum spricht hier ein Interessensvertreter?“, beginnt Markus Wieser – und gibt eine klare Antwort: „Alles, was entschieden wird, ob es um Gesundheit, Versorgungssicherheit, um Technologien geht, es geht immer um Menschen, es geht um uns. Und es sind immerhin vier Millionen Menschen in Österreich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.“

Die drei V für Österreich

Schon einige Zeit vor der Pandemie habe die AK ein Memorandum zur Versorgungssicherheit präsentiert, das damals wenig Beachtung fand. Darin habe man die drei V für Österreich formuliert: Veränderung in der Arbeitswelt, Verteilungsgerechtigkeit und Versorgungssicherheit, v. a. im Bereich der Daseinsversorger bzw. kritischen Infrastruktur. Aber was können digitale Entwicklungen zur Lösung dieser Themen beitragen?

„Bevor wir davon schwärmen und träumen, was technisch alles möglich wäre, schauen wir uns einmal die Realität in Österreich an“, so Wieser. Wir haben eine sehr angespannte Personalsituation im österreichischen Gesundheitssystem, die überbordende Bürokratie und Administration gingen zulasten der Zeit für die Patientinnen und Patienten. Hier könnten funktionierende IT-Lösungen viel zur Entlastung beitragen.

Gute Ansätze ausbauen

Sowohl das eRezept als auch der elektronische Impfpass seien gute Ansätze, um Abläufe für alle Beteiligten zu erleichtern. Auch seien derzeit in Niederösterreich schon sechs Tele-Notärzte beim Roten Kreuz im Einsatz, die Sanitäter online unterstützen. Auch die telemedizinsche Krankschreibung habe sich während der Pandemie durchaus bewährt und werde wieder diskutiert. Zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Pflegebereich sei der Einsatz von Robotik bei Routinetätigkeiten mit hohem körperlichem Einsatz wünschenswert.

Mensch vs. Maschine

Redundanz müsse bei allem Fortschrittsglauben sichergestellt werden. Das bedeutet, hinter jeder neuen Maschine oder Software muss eine Expertin oder ein Experte stehen, die/der weiß, was bei einer Störung zu tun ist. Denn „Menschen sind glücklicherweise keine Maschinen und brauchen auch keinen elektrischen Strom. Wenn alle Stricke bzw. Leitungen reißen, sind es wir Menschen, die einander helfen.“ Und wir Menschen brauchen nicht nur ein Herz, sondern auch eine exzellente Ausbildung, attraktive Arbeitsbedingungen und vor allem soziale Anerkennung. Das koste Geld, sei aber gut investiert, so Wieser.

Weitere Informationen und Programm

der Veranstaltung finden Sie hier.

Bisher erschienene OTS zum 5. PRAEVENIRE Digital Health Symposion:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20230420_OTS0158/



https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20230421_OTS0045/



Weitere Bilder der Veranstaltung hier in der APA-Fotogalerie



Nächste PRAEVENIRE Veranstaltung:

8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten

Datum: 22 – 26. Mai 2023

Ort: Stift Seitenstetten, 3353 Seitenstetten, NÖ

Url: https://gesundheitstage.co.at/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dora Skamperls

Senior PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) 0664/354 04 37

(F) 01/402 13 41-18

d.skamperls @ welldone.at