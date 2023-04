Der „Bürgeranwalt“: Schmerzhafte Lichtallergie und Schimmel im Gemeindebau

Am 22. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 22. April 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Schmerzhafte Lichtallergie. Wieso wird ein teures Medikament nicht finanziert?

Herr M. ist an der erythropoetischen Protoporphyrie („Schattenspringerkrankheit“) erkrankt. Er kann deshalb nur wenige Minuten in die Sonne gehen, da er sonst starke Schmerzen auf der Haut hat. Mit „Scenesse“ gäbe es ein Medikament, das ihm helfen würde. Es ist aber sehr teuer. Herr M. kämpft seit Jahren um eine Kostenübernahme. Im Studio fordert Volksanwalt Bernhard Achitz eine Lösung für Herrn M. und einheitliche Regelungen für alle Betroffenen.

Wer zahlt das Pflegeheim? Ein Sozialversicherungsträger verweist auf den anderen.

Beim Ausladen eines Containers hat sich der heute 39-jährige Robert H. im Sommer 2021 am Kopf verletzt und ist nun schwer behindert. Weder die AUVA noch das Land Niederösterreich wollen dauerhaft die Kosten für seine teure Betreuung übernehmen und verwiesen auf die Zuständigkeit der jeweils anderen Einrichtung. Die Mutter von Herrn H. hat im Sommer des Vorjahres Volksanwalt Bernhard Achitz um Hilfe gebeten. Was hat sich seither getan?

Schimmel im Gemeindebau. Wann dürfen Mieter den Zins reduzieren?

Im Jahr 2019 hatte Herr R. Probleme mit einem Wasserschaden in seiner Wiener Gemeindewohnung. Dieser wurde zwar nach mehr als acht Monaten behoben, aber Herr R. hat wegen eines Schimmelbefalles in diesem Zeitraum nicht in der Wohnung bleiben können. Weil er deswegen einen Teil der Miete nicht bezahlt hat, hat Wiener Wohnen nun eine Räumungsklage eingebracht. Im Studio kommt es in der Diskussion mit einem Vertreter von Wiener Wohnen zu einer überraschenden Wendung.

