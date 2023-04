Die Salzburg-Wahl auf PULS 24, ATV & ZAPPN

Umfassendes Programm mit allen Ergebnissen, Zahlen und hochkarätigen Gästen am Wahltag ab 09:00 Uhr LIVE

Wien (OTS) - PULS 24 steht am Sonntag ganz im Zeichen der Landtagswahl in Salzburg. Am 23. April startet PULS 24 um 9:00 Uhr in den intensiven Wahltag. PULS 24 begleitet die Spitzenkandidat:innen bei der Stimmabgabe und schaltet live in die Wahlzentralen der Parteien. Live im Studio führt Daniel Retschitzegger mit spannenden und hochkarätigen Gästen, wie "Profil"-Journalist Gernot Bauer, Wahlforscher der FH Joanneum Heinz Wassermann, BuzzValue-Geschäftsführer Markus Zimmer, stv. Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten" Andreas Koller, Politikwissenschafter der Universität Salzburg Reinhard Heinisch und Kommunikationsberaterin Nina Hoppe durch das Programm. Ab 14 Uhr begleitet Sabine Loho im Studio durch die letzten Stunden des Wahltags und schaltet kurz vor der ersten Hochrechnung zu Journalisten und Blogger Johannes Huber, im Studio analysieren PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner und PULS 24 News Anchor Thomas Mohr.



Durch den Wahltag führen unter anderem auch Corinna Milborn und Moderator Meinrad Knapp. Um 17 Uhr gibt es eine exklusive Hochrechnung von ARGE Wahlen. Wie gewohnt pointierte Analysen steuert das bewährte Analyse-Duo aus Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer bei Moderator Wolfgang Schiefer bei. Um 18:30 Uhr treffen die Spitzenkandidat:innen der Parteien in einer großen Runde aufeinander. Am Wahltag wird es um 20:15 Uhr eine Runde der Bundespolitiker:innen aller fünf Parlamentsparteien geben. Dort werden erwartet: Christian Stocker (ÖVP Generalsekretär), Stefan Kaineder (Stellvertretender Bundessprecher Die Grünen), Michael Schnedlitz (Generalsekretär FPÖ), Christian Deutsch (Bundesgeschäftsführer SPÖ) und Douglas Hoyos (Generalsekretär NEOS). Bis 22:00 Uhr dreht sich auf PULS 24 alles um das Match um Salzburg.

Alle Infos zur Wahl inklusive Interviews, Berichterstattung und Hochrechnungen können am Wahltag in Echtzeit auf puls24.at unter https://www.puls24.at/salzburg-wahl-2023 abgerufen werden und in der PULS 24 App.

ATV wird den Wahltag, 23. April, um 19:20 Uhr bei "ATV Aktuell" und um 22:25 Uhr bei "ATV Aktuell: Die Woche" begleiten. Alle Formate und Sondersendungen zur Wahl sind auch in der führenden kostenlosen Streaming App ZAPPN abrufbar.

