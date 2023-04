NEOS Wien / Emmerling betont die Wichtigkeit von Investitionen in die frühkindliche Bildung zum Internationalen Tag des Kindergartens.

„Der Kindergarten ist die Startrampe für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn sowie einem erfüllten Leben!“

Wien (OTS) - Am Internationalen Tag des Kindergartens unterstreicht NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling einmal mehr die Wichtigkeit von Investitionen in die frühkindliche Bildung. "Jeder Euro, der in die Elementarpädagogik investiert wird, rentiert sich vielfach im Leben unserer Kinder", ist sich Emmerling sicher und verweist auf die bisherigen Maßnahmen der Fortschrittskoalition. "Um allen Kindern die gleichen Bildungschancen zu bieten, hat die Stadt Wien die Mittel für die Wiener Kindergärten auf 1 Milliarde Euro pro Jahr erhöht und die Assisten:innenstunden im Kindergarten von 20 auf 40 Stunden pro Woche verdoppelt. Zudem gibt es eine Erhöhung von 200 auf 500 Sprachförderkräfte in den Kindergärten."

Erst heute hat Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ein Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut im Bildungsbereich vorgestellt, das jährlich 15 Mio. Euro bereitstellt.

Emmerling betont jedoch, dass weitere Unterstützungen notwendig sind, um allen Kindern bundesweit gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. "Als Stadt können wir nicht alle Probleme allein lösen. Ich erwarte mir von der Bundesregierung, dass sie endlich den Ländern und Gemeinden die Mittel zur Verfügung stellt, damit noch bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Arbeitsbedingungen für Pädagog:innen angeboten werden können!"

