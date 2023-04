EINLADUNG: Auftaktpressegespräch zum Monat der Hautgesundheit 2023 am 4. Mai

Wien (OTS/Wien) - Der 1. Mai ist der internationale Tag der Hautgesundheit. In Österreich ist auch heuer wieder der ganze Mai Monat der Hautgesundheit. Damit soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Haut für Gesundheit und Wohlbefinden gestärkt und über aktuelle Fortschritte in der Behandlung wichtiger Hauterkrankungen informiert werden.

In diesem Jahr dreht sich alles um Hautkrebs und Hautkrebsvorsorge. Passend dazu arbeitet die Initiative Meine Hautgesundheit heuer eng mit der Österreichischen Krebshilfe zusammen, die sich mit der Aktion Sonne ohne Reue seit 35 Jahren für Aufklärung rund um die Hautkrebsvorsorge einsetzt.

Auftaktpressegespräch zum Monat der Hautgesundheit 2023

Unsere Themen:

Behandlungsfortschritte in der Dermatologie und was sie für Betroffene bringen

35 Jahre „Sonne ohne Reue“ – Warum Aufklärung wichtig ist

Hautkrebs: Prävention, Früherkennung, therapeutische Fortschritte

Chronischer Juckreiz: Was steckt dahinter, was dagegen tun, wie damit umgehen?



Ihre Gesprächspartner:innen:

Univ.-Prof. Dr. Peter Wolf (Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Graz; Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie, ÖGDV)

Univ.-Prof. Dr. Erika Richtig (Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Graz; im Vorstand der Österreichischen Krebshilfe)

Univ.-Prof. Dr. Christoph Höller (Univ.-Klinik für Dermatologie, Wien; AG Melanom und dermatologische Onkologie der ÖGDV

Univ.-Prof. Dr. Franz Legat (Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Graz)



Wir freuen uns, Sie vor Ort oder digital begrüßen zu dürfen und bitten um Anmeldung bis Dienstag, 2. Mai:

Datum: 04.05.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: big5comm Stadtstudio, bitte durch den Hof ins Hinterhaus (Hochparterre)

Schottenfeldgasse 41-43/Top 27, 1070 Wien, Österreich

Url: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BnS75dgNQQGXphe0raDUBg#/registration

Weitere Informationen zum MONAT DER HAUTGESUNDHEIT: www.meinehautgesundheit

Rückfragen & Kontakt:

