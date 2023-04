Ärztekammer Wien: Umstrukturierung im Kammeramt

Einstimmiger Präsidiumsbeschluss für Buchegger-Golabi als neue Kammeramtsdirektorin neben dem bisherigen Kammeramtsdirektor Holzgruber

Wien (OTS) - In einer Präsidiumssitzung der Ärztekammer für Wien wurde gestern, Donnerstag, eine Umstrukturierung des Kammeramts einstimmig beschlossen: Neue Kammeramtsdirektorin ist ab sofort Melody Buchegger-Golabi. Ihr wurde die Führung des Kammeramts inklusive der Personalverantwortung übertragen. Der bisherige Kammeramtsdirektor Thomas Holzgruber wird künftig die Wiener Ärztekammer gegenüber der Politik und Systempartnern nach außen vertreten sowie für Lobbying und die Beratung der Funktionärinnen und Funktionäre zur Verfügung stehen. ****

Des Weiteren wurde in der Präsidiumssitzung die bisherige stellvertretende Leitern der Kurie niedergelassene Ärzte Jennifer Panholzer zur leitenden Kurienmanagerin ernannt.

Die Umstrukturierungen wurden heute von Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart gemeinsam mit der neuen Kammeramtsdirektorin Buchegger-Golabi bei einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt. Steinhart wies im Rahmen der Präsentation darauf hin, dass sich „die Herausforderungen und Aufgabenbereiche sowie die interne Organisationsentwicklung der Ärztekammer ständig erweitern“ und es daher wichtig sei, die Kammerstruktur auf neue Beine zu stellen. Aus diesem Grund wurde Buchegger-Golabi vom Präsidium in ihrer neuen Funktion damit beauftragt, unter anderem auch ein Konzept für die Neuorganisation der Ärztekammer zu erarbeiten. Buchegger-Golabi dankte Präsident Steinhart und dem gesamten Präsidium für das in sie gesetzte Vertrauen und betonte in einer ersten Stellungnahme, dass sie sich freue, „die Wiener Ärztekammer künftig als leitende Angestellte sowohl nach innen als auch nach außen vertreten zu dürfen“. Gleichzeitig gratulierte sie Jennifer Panholzer zu ihrer Bestellung als neue Kurienmanagerin. Buchegger-Golabi: „Es ist ein starkes Signal in Richtung aller Frauen, insbesondere aber auch in Richtung der weiblichen Angestellten in der Österreichischen Ärztekammer und allen Landesärztekammern, dass zwei Schlüsselpositionen in der Wiener Ärztekammer erstmals weiblich besetzt wurden."

Melody Buchegger-Golabi, BA MA, wurde 1987 in Wien geboren, ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie ist eine profunde Kennerin des österreichischen Gesundheitssystems durch langjährige Erfahrung im Gesundheitsmanagement. Seit 2020 ist sie in der Wiener Ärztekammer tätig – bisher unter anderem in den Bereichen Gründerservice und strategische Projekte. (bs)



